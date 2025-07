Wicked: For Good arriverà nei cinema italiani in 3 versioni

Durante la convention dello studio a Ciné - Giornate di Cinema, evento in programma a Riccione fino al 4 luglio, Universal Pictures ha rivelato che Wicked: For Good, il secondo capitolo dell'adattamento cinematografico del popolare musical di Broadway, arriverà nelle sale italiane in 3 versioni.

Giorgia Di Cristo ha spiegato questa strategia scelta per la distribuzione e le motivazioni alla base della scelta presa.

La possibilità di scegliere

Il film Wicked: For Good sarà disponibile nei cinema italiani dal 19 novembre e gli spettatori potranno scegliere di assistere alla conclusione della storia di Elphaba e Glinda in varie versioni. La prima sarà quella in lingua originale, la seconda sarà quella sottotitolata e la terza viene definita 'mista', con i dialoghi in italiano doppiato e le canzoni sottotitolate. Le fan di Ariana Grande, infatti, hanno chiesto di sentire le canzoni nella versione originale, ma ascoltando le parti parlate doppiate.

In Germania il primo film era uscito proprio in queste tre versioni e Universal Pictures ha deciso di provare la stessa strategia anche in Italia.

Il ritorno di Elphaba e Glinda

Jon M. Chu ha diretto i due film che raccontano la storia di Elphaba (Cynthia Erivo), incompresa a causa del colore della sua pelle e impegnata a scoprire il proprio vero potere, e Glinda (Ariana Grande), la sua compagna di studi popolare e ambiziosa, ma dal cuore buono.

Il primo film ha ottenuto degli ottimi risultati ai box office e numerose nomination agli Oscar, risultato che i produttori sperano di replicare con la seconda parte.

Nel cast di Wicked: For Good ci sono poi l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh nella parte di Madame Morrible, responsabile della Shiz University, Jonathan Bailey che interpreta l'affascinante Fiyero, Ethan Slater che è lo studente altruista Boq, Marissa Bode nei panni di Nessarose (sorella di Elphaba), e Jeff Goldblum che ha portato sul grande schermo l'iconico ruolo del Mago di Oz.

Nel secondo film Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri, come mostrato negli ultimi minuti di Wicked, ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo Wicked: For Good è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.