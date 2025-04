Wicked: For Good, Ariana Grande e Cynthia Erivo presentano il sequel e l'arrivo di Dorothy

Il regista Jon M. Chu ha stregato le migliaia di spettatori presenti al CinemaCon di Las Vegas condividendo un filmato dell'attesissimo Wicked: For Good, il sequel del suo adattamento campione di incassi tratto dall'iconico musical di Broadway.

Naturalmente, la presentazione non sarebbe stata completa senza l'aiuto delle star Ariana Grande, che interpreta Glinda la Strega Buona, e Cynthia Erivo, Elphaba, alias la Strega Cattiva dell'Ovest. Entrambe sono salite sul palco insieme a Chu e al produttore Marc Platt all'interno del cavernoso Teatro Colosseo del Caesars Palace, dove gli esercenti stanno trascorrendo questa settimana a guardare l'offerta degli studios hollywoodiani per la prossima stagione cinematografica.

"Abbiamo fatto un tentativo e abbiamo diviso Wicked in due parti", ha spiegato Platt. "Così ora abbiamo il privilegio di poter riviere quello stesso tipo di viaggio con Wicked: For Good a novembre". Erivo si è poi aggiunta alla discussione: "Potrei essermi intrufolata anch'io da qualche parte per cantare ancora. Non vediamo l'ora di tornare in giro". L'attrice ha scherzato con la folla sull'emozione del primo film: "Avete pianto, non mentite".

Wicked, svelata una prima occhiata a Dorothy

Wicked: Cynthia Erivo e Ariana Grande si tengono per mano in una scena

Secondo Platt, "Il secondo film chiede loro di andare più a fondo per trovare più profondità e più complessità in quei personaggi. Quello che ci aspetta stupirà le persone". Il regista, quindi, ha fatto notare un elemento molto atteso del secondo film, stuzzicando il fatto la storia stavolta comprenderà anche "l'arrivo di quella ragazza del Kansas".

Judy Garland interpreta Dorothy Gale nel film Il mago di Oz

Dire che il filmato di Wicked: For Good ha stregato la sala gremita è un eufemismo e ha ricevuto una risposta entusiastica. Non c'è da stupirsi del perché. Il filmato, infatti, includeva il primo sguardo a Dorothy, anche se senza mostrarne il volto, e c'erano anche i celebri mattoncini d'oro, un matrimonio e scimmie volanti a volontà. Nel sequel, le due streghe affrontano le conseguenze delle loro scelte e le scene mostrate suggeriscono che la loro profonda e duratura amicizia è tutt'altro che finita, con Glinda che la mette in guardia.

Wicked: For Good, il cui titolo ufficiale è stato rivelato alcuni mesi fa, arriverà nelle sale il 21 novembre 2025, a quasi un anno dal giorno in cui il primo capitolo è arrivato nei cinema di tutto il mondo incassando quasi 750 milioni di dollari e diventando l'adattamento tratto da Broadway con il maggior incasso di tutti i tempi.