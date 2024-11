Wicked: Cynthia Erivo non è andata in bagno per giornate intere sul set, ecco perché

Durante un'apparizione nel podcast Sentimental Men, Cynthia Erivo ha raccontato di essersi rifiutata di usare il bagno per circa 12-14 ore consecutive durante le lunghe giornate di produzione di Wicked, l'atteso adattamento per il grande schermo del musical vincitore del Tony Award.

La Erivo, che nell'atteso film interpreta Elphaba (alias la Strega Malvagia dell'Ovest), ha raccontato il faticoso processo di indossare il costume e le imbracature per girare gli stunt; ha quindi rivelato che c'erano "due o tre imbracature diverse per le varie acrobazie" e che le indossava sopra il corsetto e il costume quando le usava.

"Quei giorni sono stati davvero interessanti, perché una volta che sei nell'imbracatura, non vuoi più uscirne perché ci vuole un'eternità per preparare di nuovo tutto, i cavi e quant'altro", ha spiegato l'attrice. "Quei giorni possono essere davvero pesanti. Possono essere davvero estenuanti perché il tuo corpo viene sottoposto alle cose più strane".

Difficoltà particolari sul set

La Erivo ha poi raccontato di non aver usato la toilette durante i giorni di riprese, anche se queste potevano iniziare già alle 7 o alle 8 del mattino e proseguire fino a sera. "Non andavo in bagno", ha confessato. "Una volta indossato il costume - e questa probabilmente è una pessima idea - e indossata l'imbracatura, non usavo il bagno. Non l'avrei potuto fare. C'erano troppi strati".

Tuttavia, le persone sul set le chiedevano se avesse bisogno di usare il bagno, e lei rifiutava. "No, non ho bisogno del bagno", rispondeva, facendo segno che la sua priorità era terminare la scena a cui stava lavorando.

Su queste pagine potete leggere la recensione di Wicked, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per oggi. Il musical di Jon M. Chu è stato accolto con favore sia dalla critica che dal pubblico e potrebbe essere il grande successo delle festività natalizie di quest'anno.