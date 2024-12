Wicked: Cynthia Erivo ha ricevuto alcuni consigli fondamentali da Idina Menzel

Cynthia Erivo è una delle star di Wicked, la trasposizione cinematografica del primo atto dell'omonimo musical di Broadway, al fianco di Ariana Grande, per la regia di Jon M. Chu. L'attrice ha ottenuto il ruolo di Elphaba e prima di iniziare le riprese ha chiesto un consiglio.

L'attrice si è rivolta a colei che il personaggio di Elphaba lo conosce come le sue tasche perché l'ha interpretato tantissime volte sui palcoscenici di Broadway: Idina Menzel. In un'intervista, Erivo ha raccontato l'emozione provata in quel momento.

Il consiglio

Intervistata da Elle, Cynthia Erivo ha spiegato di aver subito contattato la collega:"Quando ho avuto il ruolo nel film, l'ho contattata, perché credo che se interpreti un personaggio che è stato in origine di qualcun altro ed è stato il loro 'bambino', sia giusto farlo. Dovevo parlare con Idina e mi ha semplicemente detto 'Vai e goditelo. Sii tutto ciò che devi essere'".

Idina Menzel e Kristin Chenoweth, l'interprete di Glinda a Broadway, hanno fatto visita al cast del film sul set e per Cynthia Erivo la loro presenza è stata importante, soprattutto perché erano vestite come i loro due personaggi.

Il cappello

Il ricordo di Cynthia Erivo non si limita alla frase di incoraggiamento ma riguarda anche il cappello di Elphaba; l'attrice ha confessato che è stata proprio Idina Menzel a suggerirle di sistemarle il cappello, un simbolo importante di Wicked.

Wicked, recensione: il potere del grande musical

"È stato uno dei momenti maggiormente meravigliosi di sempre, perché è un passaggio di testimone. È tuo, vai avanti, fallo" ha concluso Erivo nell'intervista. Wicked di Jon M. Chu è disponibile proprio in questo periodo nelle sale cinematografiche.