Wicked, Ariana Grande e Jonathan Bailey: "Ecco il segreto della nostra chimica sullo schermo”

Ariana Grande e Jonathan Bailey sono riusciti a danzare con successo sul set di Wicked grazie a un passato comune a Broadway, come hanno raccontato domenica i due. "Mi sono sentita come se fossimo entrambi bambini di teatro nella stanza", ha detto Grande a People. La popstar interpreta Glinda, la futura Strega Buona, che si innamora del Fiyero di Bailey in Wicked. Bailey ha aggiunto che l'energia da "bambini del teatro" era "incessante".

Wicked, Il Gladiatore 2: "Spettatori col telefono in mano in sala? Tutta colpa di Deadpool & Wolverine"

Le parole degli attori e la trama del musical

Grande ha debuttato a Broadway a 15 anni nel musical Thirteeen, mentre Bailey è stato un attore bambino della Royal Shakespeare Company prima di passare a produzioni del West End come Les Misérables. "Eravamo molto a nostro agio insieme", ha aggiunto Grande. "Questa è stata la cosa più difficile per noi. Eravamo la coppia più ridanciana. Ha aiutato molto la nostra chimica".

Wicked: Jonathan Bailey in una foto

"Ci ha dato un po' di brio", ha aggiunto la Bailey. La cantante di "Thank u, next" ha detto che lei e la Bailey si stavano "innamorando l'una dell'altra come amici nella vita reale" mentre anche i loro personaggi si innamoravano. "È stata una parte bellissima. Ci siamo divertiti tantissimo".

Il musical Wicked racconta la storia inedita delle streghe di Oz. Cynthia Erivo è Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, ancora ignara del suo vero potere. Accanto a lei ha recitato Ariana Grande nei panni di Glinda, una ragazza popolare, adornata dal privilegio e dall'ambizione, ancora alla ricerca della sua vera essenza.

Le due si incontrano come studentesse all'Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz dove stringono un'amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le porteranno infine a compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.

Wicked: un poster del film

Nel cast ci sono anche Michelle Yeoh nel ruolo della regale preside dell'Università di Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey (Bridgerton, Compagni di Viaggio) nel ruolo di Fiyero, un principe arrogante e spensierato; Ethan Slater (Spongebob Squarepants di Broadway, Fosse/Verdon) nel ruolo di Boq, un generoso studente Munchkin; Marissa Bode al suo debutto cinematografico nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l'icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz.

Wicked ha registrato un record al botteghino, guadagnando 16,9 milioni di dollari giovedì. Lo scorso fine settimana il film ha guadagnato 112 milioni di dollari e si è classificato come l'adattamento di un musical di Broadway che ha incassato di più. Qui potete leggere la nostra recensione del film.