Whoopi Goldberg e Nathan Lane attaccano Chalamet e McConaughey: “Una stupidità caleidoscopica"

Hollywood ama le polemiche quasi quanto ama i red carpet, questa volta, però, il centro della discussione non è un film o un premio, ma una questione più ampia: il valore delle arti tradizionali. E a intervenire con parole decisamente taglienti sono stati Nathan Lane e Whoopi Goldberg.

Durante un'intervista a The View con Whoopi Goldberg come moderatrice, Nathan Lane ha criticato duramente Timothée Chalamet e Matthew McConaughey dopo alcune dichiarazioni sull'opera e il balletto. L'attore ha definito le loro parole "stupide e insensibili", riaccendendo il dibattito sull'importanza delle arti classiche.

Nathan Lane critica Chalamet e McConaughey

Durante una recente apparizione nel talk show The View, l'attore e veterano di Broadway Nathan Lane non ha risparmiato parole dure nei confronti di Timothée Chalamet e Matthew McConaughey. Il motivo della polemica nasce da una discussione pubblica tra i due attori, durante la quale Chalamet avrebbe liquidato la popolarità di forme artistiche come opera e balletto sostenendo che ormai "non interessano più a nessuno".

Timothée Chalamet sul set

Una frase che ha immediatamente generato reazioni nel mondo dello spettacolo e non solo. Interpellato dalla conduttrice Whoopi Goldberg per commentare la vicenda, Lane ha reagito senza mezzi termini. "Oh, che idiota," ha esclamato, commentando le dichiarazioni del giovane attore. Nel corso dell'intervista, Lane ha definito l'episodio "una stupidità quasi caleidoscopica per quanto è insensibile, e allo stesso tempo incredibilmente rivelatrice del momento culturale in cui ci troviamo."

Secondo l'attore, il problema non riguarda soltanto una battuta infelice ma un atteggiamento più ampio nei confronti delle arti tradizionali. Con il sarcasmo che lo contraddistingue, Lane ha ricordato quanto la storia culturale sia più lunga della carriera di qualsiasi star contemporanea. "Bisogna ricordare una cosa," ha detto, "la gente continuerà ad andare a vedere Il lago dei cigni e La Traviata molto tempo dopo che qualcuno, a una cena, chiederà: 'Chi era Timothée Chalamet?' È il ciclo naturale dello show business."

Lane ha poi allargato il discorso alla stessa discussione pubblica che ha coinvolto Chalamet e McConaughey. Con ironia pungente ha domandato: "La vera domanda è: perché c'è stato un incontro pubblico tra Matthew McConaughey e Timothée Chalamet? Chi ha deciso che fosse necessario questo incontro di menti?"

Una polemica che riaccende il dibattito sulle arti classiche

Nel corso dell'intervista, Lane ha continuato a commentare con sarcasmo la situazione, collegando le dichiarazioni di Chalamet anche al film Marty Supreme, in cui l'attore interpreta un giocatore competitivo di ping pong. "Ho una notizia per Timmy," ha scherzato Lane, "se pensi che a nessuno importi dell'opera o del balletto, non posso dirti quanto poco ci importi del ping pong."

Timothée Chalamet in una scena

Il tono dell'intervento è rimasto ironico ma decisamente tagliente. Lane ha persino suggerito che l'incontro pubblico tra Chalamet e McConaughey possa essere stato influenzato da un'atmosfera poco lucida. "Forse qualcuno aveva fumato qualcosa prima," ha commentato con una battuta.

Alla fine dell'intervista, l'attore ha riassunto la sua posizione con una frase che ha rapidamente fatto il giro dei media: "Potrebbe essere semplicemente un tragico caso di persone terribilmente poco divertenti che cercano di essere divertenti. E questo finisce sempre in disastro."

Le dichiarazioni di Chalamet hanno attirato critiche anche da parte di altre figure presenti nello stesso programma. Whoopi Goldberg e Sunny Hostin hanno espresso perplessità sui commenti dell'attore, con Hostin che li ha definiti "vuoti e superficiali." Goldberg ha inoltre invitato Chalamet a riflettere meglio sulle proprie parole, soprattutto considerando il contesto professionale in cui si trova. L'attore è infatti tra i candidati al premio come miglior attore agli Oscar, una posizione che lo pone inevitabilmente sotto una lente d'ingrandimento più severa.

La polemica ha avuto eco anche tra gli addetti ai lavori. In un sondaggio anonimo tra membri dell'industria cinematografica pubblicato da Entertainment Weekly, un attore ha dichiarato di aver "perso molto rispetto" per Chalamet dopo quelle dichiarazioni.

Nel frattempo, i rappresentanti di Matthew McConaughey e dello stesso Chalamet non hanno rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. Nel mondo dello spettacolo, però, la discussione resta aperta... e dimostra ancora una volta quanto basti una frase, pronunciata nel momento sbagliato, per trasformarsi in un caso culturale.