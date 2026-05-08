Timothée Chalamet crea un team leggendario nel nuovo video di Adidas per i mondiali

Timothée Chalamet è il protagonista di un nuovo video targato Adidas realizzato in occasione della Coppa del mondo FIFA 2026.

Il video, molto spettacolare, mostra inoltre in azione moltissimi campioni del passato che hanno segnato la storia del calcio.

Cosa mostra Backyard Legends

A dirigere il video, della durata di cinque minuti, è stato il regista Mark Molloy.

Il filmato è stato realizzato in collaborazione con Untold Studios che ha permesso, durante la post produzione, di mostrare in azione anche calciatori come David Beckham e Alessandro Del Piero 'ringiovaniti' digitalmente.

Nella campagna condivisa da Adidas si vede Timothée Chalamet impegnato a creare un leggendario team che è composto anche da Lamine Yamal, Jude Bellingham, Lionel Messi, Trinity Rodman, e Zinedine Zidane.

Nel video appaiono inoltre Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz e Santiago Giménez.

Le dichiarazioni sulla campagna

Il giovane attore ha dichiarato: "Sognavo da piccolo di giocare con questi ragazzi: giocavo al Pier 40 e pensavo alle punizioni di Beckham, ai gol di Del Piero e alle volée di Zidane, e cercavo di replicarle. Amo questo sport, quindi è incredibile poterlo fare con Adidas, immortalato insieme ai migliori di sempre".

Florian Alt, Vicepresidente Global Brand Communications di adidas, ha dichiarato: "Tutti ricordano quella sensazione: giocare per il puro piacere di farlo, senza pressioni, senza aspettative. Con Backyard Legends celebriamo quella libertà. È un promemoria del fatto che la fiducia in se stessi e la giocosità sono la vera mentalità vincente. Mentre i nostri atleti e le nostre federazioni si preparano per i più grandi eventi sportivi di quest'estate, sappiamo che la pressione fa parte dello sport, ce lo dicono direttamente". Le parole del responsabile del brand sono proseguite sottolineando: "Pur incoraggiando la competitività, la nostra ambizione è quella di ispirare tutti, di disinnescare quella pressione giocando liberamente e credendo in 'Ce la puoi fare'. Questo è importante sia per i professionisti che per i dilettanti, in ogni sport e in ogni parte del mondo. Il gioco non è definito dal palcoscenico, dal pubblico o dalle telecamere. È definito da coloro che giocano liberamente, dove ognuno può creare una leggenda".