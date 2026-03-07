Timothée Chalamet ha fatto arrabbiare il mondo dell'Opera e del balletto: "Se vuoi ripensarci..."

Una frase di Timothée Chalamet su opera e balletto ha scatenato una reazione immediata nel mondo dello spettacolo. La Metropolitan Opera ha risposto pubblicamente con un video ironico, sostenuta da numerosi artisti e istituzioni teatrali internazionali.

A volte basta una frase per accendere un intero dibattito culturale: è quello che è successo dopo alcune dichiarazioni di Timothée Chalamet durante un incontro pubblico sul futuro del cinema, commenti che hanno provocato una risposta immediata da parte della Metropolitan Opera.

La frase di Chalamet che ha acceso la polemica

Quando si parla di Timothée Chalamet, il pensiero corre spesso alla nuova generazione di attori hollywoodiani capaci di muoversi tra cinema d'autore e grandi produzioni. Ma negli ultimi giorni l'attore è finito al centro di una discussione molto diversa: quella sul valore delle arti performative tradizionali.

Durante un incontro pubblico organizzato da CNN e Variety, in cui Chalamet dialogava con Matthew McConaughey, il protagonista di Call Me by Your Name stava riflettendo sul futuro delle sale cinematografiche e sulla loro sopravvivenza nell'era dello streaming. Nel suo intervento l'attore ha raccontato come spesso gli artisti sentano il bisogno di difendere il cinema come esperienza collettiva. "Anch'io l'ho fatto di andare in un talk show e dire: 'Dobbiamo mantenere vive le sale cinematografiche. Dobbiamo salvare questo genere'."

Secondo Chalamet, però, il pubblico dimostra il proprio interesse soprattutto quando un film riesce davvero a catturare l'attenzione collettiva. "Se la gente vuole vedere qualcosa, come Barbie o Oppenheimer, andrà a vederlo e farà di tutto per parlarne con entusiasmo."

È stato però il passaggio successivo a generare la polemica. Nel ragionare sulle forme artistiche che, a suo parere, rischiano di sopravvivere solo grazie a continui appelli alla loro conservazione, Chalamet ha citato proprio il mondo del balletto e dell'opera. "Non vorrei lavorare nel balletto o nell'opera, o in quelle cose dove si dice: 'Dobbiamo mantenerle vive', quando invece è come se nessuno se ne importasse più."

Una frase che ha rapidamente fatto il giro dei social media e attirato numerose critiche. Lo stesso attore sembra essersi reso conto quasi subito dell'effetto delle sue parole, cercando di attenuarne il tono. "Tutto il rispetto per le persone dell'opera e del balletto," ha aggiunto con ironia. "Ho appena perso quattordici centesimi di audience. Ho sparato a zero senza motivo." Ma ormai la scintilla era partita.

La risposta della Metropolitan Opera e il sostegno degli artisti

La reazione più evidente è arrivata dalla Metropolitan Opera di New York, una delle istituzioni più prestigiose nel panorama della musica lirica mondiale. L'account ufficiale dell'ente ha pubblicato su Instagram un video che mette in luce il lavoro di chi rende possibile ogni produzione teatrale: musicisti, scenografi, costumisti, tecnici di scena e artisti. Il filmato era accompagnato da una didascalia dal tono ironico ma chiarissimo: "Questo è per te, @tchalamet..."

Nel video appariva anche una frase che riecheggiava le parole dell'attore: "Con tutto il rispetto per le persone dell'opera (e del balletto)." Il messaggio era evidente: le arti dal vivo non sono affatto discipline dimenticate.

Il post ha raccolto rapidamente il sostegno di numerosi artisti del mondo dello spettacolo. Tra i commenti più condivisi c'è quello dell'attrice e performer di Broadway Laura Benanti, vincitrice di un Tony Award. "Canterà una melodia diversa quando le arti dal vivo saranno tutto ciò che resterà dopo che l'intelligenza artificiale avrà preso il sopravvento. Ah, già... lui è sopra il cantare una melodia."

Anche l'attore Jack Falahee, noto per How to Get Away With Murder, ha elogiato una recente produzione della Met. "Sono andato a vedere The Amazing Adventures of Kavalier & Clay per il mio compleanno qualche settimana fa. È stato fantastico. Bravi a tutti!"

Tra i sostenitori del post è comparsa anche Sarah Hyland, star di Modern Family, che ha lasciato una serie di emoji applaudendo l'iniziativa. La risposta non si è fermata a New York. Anche la Royal Ballet and Opera di Londra ha pubblicato un video simile, mostrando il pubblico che riempie il teatro ogni sera. Il messaggio era semplice e diretto: "Ci importa."

Nel testo del post l'istituzione ha aggiunto un invito elegante ma deciso. "Ogni sera al Royal Opera House migliaia di persone si riuniscono per il balletto e l'opera. Per la musica. Per la narrazione. Per la pura magia della performance dal vivo. Se vuoi ripensarci, @tchalamet, le nostre porte sono aperte."

Una risposta che dimostra come, anche nell'epoca dello streaming e dei blockbuster globali, le arti dal vivo continuino a difendere con orgoglio il loro spazio culturale.