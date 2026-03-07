Timothée Chalamet, il suo chef rivela i suoi vizi a colazione: "Su tre piatti che facevo, ne sceglieva uno"

Un curioso retroscena dal set di Wonka racconta quanto fosse coccolato Timothée Chalamet durante le riprese. Secondo il collega Tom Davis, l'attore aveva uno chef personale che preparava tre colazioni diverse ogni mattina, anche se ne sceglieva soltanto una.

Il retroscena dal set di Wonka: tre colazioni per una sola scelta

Quando si immagina il dietro le quinte di una produzione hollywoodiana, la fantasia corre spesso verso scenografie elaborate o costumi spettacolari. Ma a volte sono i dettagli più quotidiani a raccontare meglio l'atmosfera di un set. Nel caso di Wonka, il prequel dedicato al celebre cioccolatiere, uno dei retroscena più curiosi riguarda proprio le abitudini mattutine del suo protagonista.

Timothée Chalamet sul set

A raccontarlo è stato il comico e attore Tom Davis, anche lui presente nel film, durante un episodio del podcast Parenting Hell. Davis ha ricordato con ironia uno degli aspetti che lo colpì di più durante le riprese: la presenza di uno chef personale dedicato esclusivamente a Timothée Chalamet. "Una cosa che mi faceva davvero innervosire era che lui aveva uno chef personale," ha raccontato Davis. "Noi invece avevamo colazioni piuttosto improvvisate."

La curiosità lo spinse a parlare direttamente con il cuoco. Davis ha spiegato di avergli chiesto cosa stesse preparando quella mattina, ricevendo una risposta piuttosto sorprendente. "Gli ho detto: 'Che cosa stai cucinando oggi?' E lui mi ha risposto: 'Preparo tre cose diverse per Tim, e poi lui sceglie quale mangiare.'"

Il dettaglio più curioso è che, secondo il racconto dell'attore, solo una delle tre colazioni veniva effettivamente mangiata. Le altre rimanevano inutilizzate, almeno finché lo stesso Chalamet non propose una soluzione piuttosto semplice. "Timothée si è girato e mi ha detto: 'Ehi amico, perché non mangi tu le altre due cose?'"

Un aneddoto raccontato con tono leggero, ma che offre uno sguardo interessante su come funzionano spesso le grandi produzioni cinematografiche, dove la presenza di chef personali o assistenti dedicati alle star non è poi così rara.

Wonka, il film più divertente della sua carriera (secondo Chalamet)

Al di là delle colazioni multiple, Wonka è stato per Timothée Chalamet un progetto particolarmente significativo. L'attore ha interpretato una versione giovane del leggendario cioccolatiere creato da Roald Dahl, raccontandone gli inizi prima di diventare il personaggio eccentrico e geniale noto al grande pubblico.

Marty Supreme: Timothee Chalamet in una scena

Parlando del film durante un'apparizione al The Graham Norton Show, Chalamet ha spiegato quanto questa esperienza sia stata speciale per lui dal punto di vista personale. "Sono orgoglioso di tutti i film che ho fatto, ma questo è il mio preferito," ha dichiarato l'attore. "È il progetto con cui mi sono divertito di più in assoluto. È dolce, positivo e capace di riempirti di gioia."

Le riprese si sono svolte principalmente a Londra, dove la produzione ha trascorso diversi mesi nel 2021. Un periodo abbastanza lungo da far sentire l'attore quasi parte del posto. "Abbiamo girato il film a Londra e, dopo cinque mesi qui, mi sentivo quasi un britannico onorario. È stata un'esperienza gioiosa."

Dopo Wonka, la carriera di Chalamet ha continuato a muoversi tra progetti molto diversi tra loro. L'attore è apparso in Marty Supreme e in Dune: Part Two, consolidando la sua presenza tra le nuove star più riconoscibili del cinema contemporaneo.

Sul piano personale, l'attore mantiene invece una certa riservatezza. Da oltre tre anni è legato a Kylie Jenner, ma raramente parla della relazione in pubblico. In un'intervista a Vogue, Chalamet ha spiegato di preferire tenere quel lato della sua vita lontano dai riflettori: "Non ne parlo, non per paura, semplicemente perché non ho nulla da dire al riguardo."

Una delle poche eccezioni è arrivata ai Critics' Choice Awards 2026, quando l'attore ha ringraziato apertamente la compagna durante il suo discorso. "Grazie alla mia compagna da tre anni. Grazie per le nostre fondamenta. Ti amo. Non potrei farcela senza di te."

Tra set cinematografici, produzioni internazionali e curiosi retroscena come quello delle colazioni multiple, la carriera di Chalamet continua a muoversi tra talento, disciplina e quell'aura di star che rende ogni piccolo dettaglio della sua routine improvvisamente "interessante" per il pubblico.