Rumore bianco, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha rilasciato in streaming da oggi 30 dicembre 2022 l'atteso Rumore Bianco, il nuovo film diretto da Noah Baumbach presentato in concorso a Venezia 2022 e già disponibile per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il film di apertura dell'ultimissima edizione del Festival di Venezia è stato scritto e diretto da Noah Baumbach, che ha inserito nel ricco cast Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin, e Jodie Turner-Smith. Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza. Basato sul romanzo di Don DeLillo.

White Noise: Don Cheadle, Adam Driver in una scena del film

Tra le pagine del libro la vita dl protagonista viene sconvolta da una nube letale, un evento tossico aereo che è espressione concreta della miriade di altri eventi tossici onnipresenti tra le mura domestiche: trasmissioni radio, sirene, microonde, la voce incessante della tv. La paura della morte che accomuna Jack e la sua quarta moglie Babette diviene così una forza prorompente, un raggio di luce nera in grado di perforare il muro di "rumore bianco" che avvolge la loro esistenza.