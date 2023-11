What If... ? - Il trailer della stagione 2 svela la data di uscita su Disney+ della serie animata

Disney+, con il trailer e un poster inedito, ha svelato la data di uscita dei nove episodi che compongono la seconda stagione della serie What If... ?.

Disney+ ha svelato, condividendo il trailer e il poster, la data di uscita della stagione 2 della serie animata Marvel intitolata What If... ?.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 22 dicembre e il video mostra qualche spettacolare scena delle avventure dei supereroi, nelle loro versioni alternative, alle prese con nemici inaspettati e situazioni complicate.

Il ritorno della serie

L'Osservatore torna nella stagione 2 di What If...?, la serie antologica animata Marvel Studios che tornerà con un nuovo episodio ogni giorno per nove giorni di fila.

La stagione 2 continua a seguire il viaggio de l'Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell'Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici.

Gli episodi, che in questa stagione presentano personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è capo sceneggiatore.