What If…?, il mid-credits del finale della prima stagione

L'episodio conclusivo della prima stagione di What If...? contiene una scena durante i titoli di coda, come da tradizione Marvel. Un piccolo momento che pone le basi per quello che dovrebbe essere uno degli episodi della prossima stagione, già in produzione e prevista per la seconda metà del 2022 in streaming su Disney+. Attenzione, seguono spoiler!

Il finale della prima annata di Marvel's What If...? si conclude con ciascuno dei Guardiani del Multiverso reintegrato nella propria linea temporale d'origine, con l'eccezione di Killmonger, imprigionato a vita in un universo tascabile insieme a Ultron, e Black Widow, trasportata in un mondo dove la sua controparte è stata uccisa. Prima di tornare a casa, Captain Carter lascia intendere che le piacerebbe tornare nel passato, per poter stare con Steve Rogers, ma l'Osservatore la assicura sul ruolo che ha da giocare nel presente.

Questo ci porta al mid-credits, con Natasha che fa vedere a Carter cosa l'Hydra stesse nascondendo sulla nave che lo S.H.I.E.L.D. ha preso d'assalto all'inizio dell'episodio, sulla falsariga del film Captain America: The Winter Soldier: l'armatura Hydra Stomper, vista all'inizio della serie, con al suo interno, presumibilmente, un Rogers vivo e vegeto. Intervistati al riguardo da Variety, la sceneggiatrice A.C. Bradley e il regista Bryan Andrews hanno confermato che quella scena è una promessa di ciò che potremo vedere nella seconda stagione, per la quale era già stata confermata una seconda avventura di Captain Carter.

La seconda stagione, in arrivo il prossimo anno, conterrà anche storie basate su ciò che abbiamo visto finora nella Fase Quattro, da WandaVision a Eternals passando per Black Widow e The Falcon and the Winter Soldier. Come la prima annata, sarà composta da nove episodi, uno dei quali incentrato su Gamora e inizialmente previsto per quest'anno ma rimandato per problemi di post-produzione legati alla pandemia.