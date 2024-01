Eternals, John Ridley sulla sua serie Marvel cancellata: 'La mia era la versione buona'

Prima ancora dell'uscita di Eternals di Chloe Zhao nel 2021, John Ridley era stato incaricato di scrivere una serie televisiva sui personaggio della Marvel. Alla fine il progetto venne cancellato, ma lo sceneggiatore ha insistito che la sua era una versione migliore.

"[Il progetto della ABC] non è più in sviluppo", ha dichiarato Ridley nel podcast Comic Book Club. "Era una versione televisiva di The Eternals... ma buona". Il progetto di Ridley faceva parte dello slate originale di show che comprendeva Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter e Daredevil di Netflix.

Ridley aveva rivelato di essere al lavoro su un proprio show nel 2015, ma non sono mai stati resi noti dettagli. Nel 2017, Ridley aveva dichiarato che il progetto era ancora vivo e che stava ancora affinando il concetto con i dirigenti della Marvel.

"Per me e certamente per i dirigenti della Marvel, c'è stata un'esplosione della narrazione degli eroi in costume e dei fumetti. Volevamo essere sicuri di fare qualcosa che si collocasse in uno spazio unico", aveva detto Ridley all'epoca.

Tuttavia, il progetto venne accantonato e ora lo sceneggiatore ha fornito dettagli inediti: "La mia versione era quella buona", ha dichiarato Ridley nell'intervista. "Era così f***utamente strano. C'era la mia versione, una buona versione, che per me è buona, il che non significa nulla. C'era la versione che la Marvel ha finito per fare, che non credo fosse particolarmente buona. Sarò onesto".

Ridley ha poi parlato dell'episodio pilota del suo Eternals. "La prima cosa che si vedeva nella mia versione era un giovane uomo, probabilmente di circa 18 anni. Rimane seduto per un momento. Poi solleva le mani, ha un trapano. E accende il trapano. E avvicina il trapano all'orecchio. E inizia a spingerlo dentro. Questo è l'inizio, giusto? È così che iniziava. E poi penso che si vedesse un altro ragazzo... Dorme nella vasca da bagno, si copre con la carta stagnola. È una storia davvero strana su queste persone che sono semplicemente strane".

