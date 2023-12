What If...? 2 è l'uscita Marvel del 2023 col punteggio più alto su Rotten Tomatoes

La secondo stagione di What If...?, la serie antologica animata targata Marvel Studios, è il progetto ad aver ottenuto il punteggio più alto su Rotten Tomatoes tra le uscite dell'MCU 2023.

Il 2023 non è stato l'anno migliore per l'MCU a cause di varie uscite fallimentari e problemi di recasting. Sembra però che la seconda stagione della serie animata What If...? stia stabilendo una controtendenza.

La seconda stagione della serie che ha debuttato su Disney+ il 22 dicembre è presto diventata l'uscita dell'MCU del 2023 con il punteggio maggiore su Rotten Tomatoes. Con un punteggio del 92%, What If...? ha surclassato le serie Secret Invasion (53%) e Loki 2 (82%). La seconda stagione serie antologica ha superato persino il punteggio degli ultimi film di casa Marvel: Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3 e The Marvels, che hanno ottenuto un punteggio rispettivamente del 46%, 82% e 61%.

What If...? 2

What If...? 2 continua a seguire il viaggio dell'Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell'Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. La serie è composta da nove episodi che verranno rilasciati uno alla volta e giornalmente dal 22 al 30 dicembre.

Gli episodi, che in questa stagione presentano personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è capo sceneggiatore.

Una terza stagione è già in lavorazione e dovrebbe essere lanciata nei prossimi due anni (si dice anche che sarà l'ultimo lotto di episodi).