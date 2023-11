Eternals: il sequel in lavorazione presso i Marvel Studios? [RUMOR]

I Marvel Studios potrebbero aver messo in cantiere un sequel di Eternals, secondo quanto riportato da un noto insider.

Nel 2021 è uscito Eternals, film dei Marvel Studios diretto da Chloé Zhao che, nonostante un discreto incasso, ha attirato le critiche sia dal pubblico che dalla stampa e non è riuscito ad essere apprezzato nemmeno dai fan più accaniti.

Nonostante ciò, pare che la Casa delle Idee non si sia arresa: stando a quanto riportato dall'insider Daniel Richtman su Patreon, che si è spesso rivelato affidabile, i Marvel Studios hanno messo in cantiere un sequel, che è entrato in fase di sviluppo attivo. Addirittura, pare che Richard Madden tornerà nel ruolo di Ikaris nonostante la sua apparente morte nel primo film.

Intervistato da Entertainment Tonight, il produttore e boss dello studio Kevin Feige è tornato a parlare di una delle pellicole più sfortunate dell'MCU, ovvero Eternals di Chloé Zhao. Feige ha anticipato che presto vedremo tornare Harry Styles nei panni di Eros. Entrambi - Styles e lo studio - starebbero solo aspettando il momento migliore per un ritorno: "È entusiasta e lo siamo anche noi. Vedremo", ha dichiarato durante l'anteprima del red carpet di The Marvels. "In tanti film si introducono molti nuovi personaggi. Dove riappariranno? È una bella domanda".