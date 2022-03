WGA Awards 2022: a Don't Look Up e Coda - I segni del cuore i premi per la miglior sceneggiatura

Don't Look Up e Coda - I segni del cuore premiati per la miglior sceneggiatura ai WGA Awards 2022, per il versante tv premiate Hacks e Succession.

Coda - I segni del cuore aggiunge un altro importante riconoscimento al suo palmares conquistando il WGA Awards 2022 per la miglior sceneggiatura non originale, mentre il premio per la script originale è stato assegnato al film Netflix Don't Look Up.

Coda: Emilia Jones in una scena del film

In un video di ringraziamenti per il premio ricevuto, la regista di Coda - I segni del cuore Sian Heder ha spiegato di aver imparato molte cose durante la lavorazione dello script, che racconta la storia di una famiglia sorda, e ha ringraziato "la comunità sorda che ha collaborato con me alla realizzazione del film, i consulenti e gli esperti di linguaggio dei segni".

Chiacchieratissimo al momento della sua uscita natalizia su Netflix, Don't Look Up è stato uno dei film che più ha colpito il pubblico. Nel discorso di ringraziamento pre-registrato il regista Adam McKay ha detto: "Sono qui nel mio ufficio a Los Angeles a registrarlo. Se questo viene effettivamente trasmesso, la mia eccitazione è legittima".

Nelle categorie TV, la serie HBO Max Hacks e la serie HBO Succession hanno vinto ciascuna due premi, mentre l'ultima stagione dell'omonimo programma notturno della TBS di Conan O'Brien che ha vinto per la migliore serie comica/di varietà.

Oscar 2022: lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Di seguito la lista completa dei vincitori dei WGA Awards 2022:

Sceneggiatura originale

Don't Look Up

Screenplay by Adam McKay, Story by Adam McKay & David Sirota; Netflix

Sceneggiatura non originale

Coda - I segni del cuore

Screenplay by Siân Heder, Based on the Original Motion Picture La Famille Belier Directed by Eric Lartigau, Written by Victoria Bedos, Stanislas Carree de Malberg, Eric Lartigau and Thomas Bidegain; Apple

Documentario

Exposing Muybridge Written by Marc Shaffer; Inside Out Media

Serie drammatica

Succession, written by Jesse Armstrong, Jon Brown, Jamie Carragher, Ted Cohen, Francesca Gardiner, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Susan Soon He Stanton, Will Tracy; HBO/HBO Max

Serie comica

Hacks, written by Lucia Aniello, Joanna Calo, Jessica Chaffin, Paul W. Downs, Cole Escola, Janis E. Hirsch, Ariel Karlin, Katherine Kearns, Andrew Law, Joe Mande, Pat Regan, Samantha Riley, Michael Schur, Jen Statsky; HBO/HBO Max

Nuova serie

Hacks, written by Lucia Aniello, Joanna Calo, Jessica Chaffin, Paul W. Downs, Cole Escola, Janis E. Hirsch, Ariel Karlin, Katherine Kearns, Andrew Law, Joe Mande, Pat Regan, Samantha Riley, Michael H. Schur, Jen Statsky; HBO/HBO Max

Original longform

omicidio a Easttown, written by Brad Ingelsby; HBO/HBO Max (WINNER)

Adapted longform

Maid, written by Rebecca Brunstetter, Marcus Gardley, Michelle Denise Jackson, Colin McKenna, Molly Smith Metzler; inspired by the book by Stephanie Land; Netflix

Adapted shortform new media

Debunking Borat, written by Robyn Adams, Paul Hogan, Jack Youngelson; Prime Video

Animazione

"Planteau" (Tuca & Bertie), written by Lisa Hanawalt; Cartoon Network

Episodic drama

"Retired Janitors of Idaho" (Succession), written by Tony Roche & Susan Soon He Stanton; HBO/HBO Max

Episodic comedy

"Alone at Last" (The Great), written by Tony McNamara; Hulu