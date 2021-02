WGA Award 2021: Borat 2 e Palm Springs tra le nomination

Le nomination ai WGA Award 2021 sono state annunciate e tra i titoli nominati in corsa per la vittoria ci sono Borat 2 e Palm Springs.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà il 21 marzo e questa edizione si terrà, per ovvi motivi, in modo virtuale.

Tra le assenze più illustri tra le candidature di questa edizione ci sono Nomadland, Mank, Pieces of a Woman, Ammonite e Minari. Il sindacato degli sceneggiatori americani prevede infatti che i titoli che possono puntare ai riconoscimenti siano stati realizzati seguendo le regole previste relative al compenso, alle condizioni di lavoro, ai diritti creativi e molti altri dettagli legati all realtà degli autori, e non tutti i progetti hanno seguito le linee guida previste.

Le nomination dei WGA Award 2021 sono:

Sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah

Sceneggiatura di Will Berson & Shaka King,

Storia di Will Berson & Shaka King e Kenny Lucas & Keith Lucas

Warner Bros.

Palm Springs

Sceneggiatura di Andy Siara

Storia di Andy Siara & Max Barbakow

Hulu

Promising Young Woman

Scritto da Emerald Fennell

Focus Features

Sound of Metal

Sceneggiatura di Darius Marder & Abraham Marder

Storia di Darius Marder & Derek Cianfrance

Amazon Studios

Il Processo ai Chicago 7

Scritto da Aaron Sorkin

Netflix

Sceneggiatura Non Originale

Borat Subsequent Moviefilm

Sceneggiatura di Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & Erica Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee Kern

Storia di Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Nina Pedrad

Basato sui personaggi creati da Sacha Baron Cohen

Amazon Studios

Ma Rainey's Black Bottom

Sceneggiatura di Ruben Santiago-Hudson

Basato sullo spettacolo teatrale di August Wilson

Netflix

News of the World

Sceneggiatura di Paul Greengrass e Luke Davies

Basato sul romanzo di Paulette Jiles

Universal Pictures

One Night in Miami

Sceneggiatura di Kemp Powers

Basato sullo spettacolo teatrale One Night in Miami di Kemp Powers

Amazon Studios

The White Tiger

Sceneggiatura di Ramin Bahrani

Basato sul libro The White Tiger di Aravind Adiga

Netflix

Sceneggiatura di un Documentario