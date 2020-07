Westworld 4: Thandie Newton svela il futuro di Maeve nella quarta stagione

Nel mese di aprile Westworld è stato rinnovato per una quarta stagione, una notizia esaltante per i fan della serie HBO, e una della protagoniste Thandie Newton ha svelato qualche particolare sul futuro dell'androide Maeve, uno dei personaggi più importanti dello show.

Westworld 3: Thandie Newton nel finale di stagione

Coraggiosa e testarda, Maeve è stata protagonista di un'evoluzione straordinaria dalla prima stagione di Westworld fino alla terza, divenendo il personaggio femminile probabilmente più incisivo nella storia. In una nuova inter vista con Deadline, l'interprete Thandie Newton ha raccontato cosa potrebbe succedere a Maeve nell'imminente quarta stagione:

"Maeve ha fatto di tutto per difendere sua figlia e portarla oltre la Porta, questo era il suo unico scopo. Non si sa bene chi abbia la chiave di questo mondo. Maeve necessita di uno scopo. Sennò finisce col diventare inanimata"

Westworld 4: Jonathan Nolan ha anticipato il ritorno in grande dell'Uomo in Nero?

L'attrice sogna una nuova evoluzione per Maeve e quando le è stato chiesto se il suo personaggio, Maeve, si scontrerà con Charlotte (Tessa Thompson) lei ha detto la sua:

"Oh, c'è sicuramente qualcosa da fare in quel senso. Sicuramente. Ma sì, voglio dire, Hale, è affascinante per me ora, come estensione di Dolores. Voglio dire, è davvero interessante, no? È come se la mela cadesse lontano dall'albero e tutto il resto. È davvero interessante che Dolores abbia generato questi 'figli' che si separano molto rapidamente da lei. Hale è così sconvolta e aggrappata al suo creatore, Dolores, e alla fine la vuole distruggere. È una traiettoria interessante. Quindi sì, sono affascinato da cosa farà Maeve, se lei giocherà un ruolo in questa partita"

Siamo tutti curiosi di sapere come Maeve continuerà la sua evoluzione nella quarta stagione, dopo che è riuscita ad allearsi con Dolores per distruggere tutti coloro che controllano le loro vite. In Westworld 4 torneranno quasi sicuramente Evan Rachel Wood, interprete della protagonista Dolores, Thandie Newton, Ed Harris e Jeffrey Wright. Ad affiancarli, i nuovi ingressi di Aaron Paul (Breaking Bad) e Vincent Cassel e sicuramente nuovi personaggi che entreranno a far parte delle loro esistenze.