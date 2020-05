Westworld 4: Jonathan Nolan ha anticipato il ritorno in grande dell'Uomo in Nero?

Jonathan Nolan potrebbe essersi lasciato sfuggire un dettaglio sulla quarta stagione di Westworld anticipando il ritorno in grande dell'Uomo in Nero, misterioso villain interpretato da Ed Harris.

Westworld: una scena con Ed Harris

Nel corso di un incontro virtuale organizzato Paley Center for Media, che ha visto la partecipazione degli attori Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris, Tessa Thompson e dei produttori esecutivi dello show Nolan, Lisa Joy e Denise Thé, Nolan ha anticipato quello che potrebbe rivelarsi un vero e proprio spoiler della quarta stagione. Ecco le sue parole:

"Credo nella guida dell'ironia. William alla fine è diventato qualcosa (un ospite) che ha cercato di controllare per tanto tempo. A livello viscerale, non vedo l'ora di vedere Ed che uccide tutti."

Naturalmente le parole di Jonathan Nolan non vanno prese letteralmente, ma considerando il ruolo riservato all'Uomo in Nero nella terza stagione di Westworld non è detto che il personaggio non subisca una nuova sorprendente svolta. Con l'umano William ucciso e sostituito da un host controllato da Halores (versione di Dolores interpretata da Tessa Thompson che si è evoluta nel suo stesso essere complottando per distruggere l'umanità), un'alleanza tra questi due personaggi ha permesso loro di ricoprire il ruolo di villain della terza stagione. Ed Harris non era sembrato particolarmente soddisfatto del ruolo a lui riservato nella passata stagione, ma stavolta sembra entusiasta di tornare a lavorare con Tessa Thompson su un terreno a lui familiare:

"Ero felice di tornare a indossare l'ebito nero. Non ho idea di cosa mi attenda, ma so che tornerò a collaborare con Tessa, spero che insieme faremo un sacco di danni."