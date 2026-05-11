Westworld: David Koepp al lavoro sulla nuova versione del film

Warner Bros ha dato il via libera allo sviluppo di un nuovo lungometraggio ispirato al cult degli anni '70 scritto e diretto da Michael Crichton.

Westworld, il film scritto e diretto da Michael Crichton, sembra destinato a tornare sul grande schermo dopo il successo della serie tv.

David Koepp, già autore di Jurassic Park e di alcuni dei sequel, si occuperà infatti dello sviluppo del remake del lungometraggio del 1973.

Il ritorno nel mondo creato da Crichton

In Il mondo dei robot si racconta la storia di un parco tematico ispirato ai western in cui i visitatori possono vivere delle esperienze uniche interagendo con dei robot dall'aspetto e dai comportamenti umani. La situazione prende una svolta da incubo quando avvengono delle 'malfunzioni' e i robot iniziano a dare realmente la caccia agli ospiti.

Il film originale aveva come star Yul Brynner, Richard Benjamin e James Brolin.

Il nuovo lungometraggio è in fase di sviluppo per Warner Bros, studio che aveva già realizzato la serie tv ideata da Lisa Joy e Jonah Nolan.

Per ora non è stato svelato in che modo David Koepp ha intenzione di adattare nuovamente la storia per il grande schermo, considerando inoltre che gli spettatori hanno recentemente potuto vedere la serie tv.

Cosa raccontava la serie

Westworld ha debuttato nel 2016 sugli schermi di HBO ed è stata cancellata durante la messa in onda della quarta stagione, nel 2022, anche se a lungo si era parlato di un possibile ritorno.

Westworld: Evan Rachel Wood ed Ed Harris in una foto della serie

Nel cast c'erano Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Luke Hemsworth, Aaron Paul, Ed Harris, Anthony Hopkins, Tessa Thompson, Angela Sarafyan e Rodrigo Santoro.

La storia era ambientata nel 2050 e mostrava quello che accadeva a Westworld, uno di sei parchi a tema, di proprietà della società Delos Inc., che permette agli ospiti di vivere come se fossero nel vecchio West americano grazie a degli androidi programmati per soddisfare ogni desiderio degli ospiti.

Per mantenere la sicurezza, i residenti, che hanno un aspetto che li rende quasi indistinguibili dagli esseri umani, sono programmati per non danneggiare fisicamente gli ospiti che, per il costo di 40.000 dollari al giorno, possono fare tutto ciò che vogliono, anche uccidere e stuprare.

Alcuni degli androidi, tuttavia, hanno conservato dei ricordi delle loro 'vite' passate e stanno iniziando a essere senzienti, situazione che porterà a sviluppi pericolosi e inaspettati.