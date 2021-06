Westworld: Aurora Perrineau nel cast della quarta stagione della serie HBO

La quarta stagione di Westworld è in lavorazione e una nuova attrice si unisce al cast, ovvero la giovanissima Aurora Perrineau, che a quanto pare dovrebbe avere un ruolo di primo piano nella storia dello show targato HBO.

Westworld 3: una scena della terza stagione della serie

Secondo quanto riportato da Deadline, Aurora Perrineau, star di The Prodigal Son, sarebbe quindi la nuova aggiunta al cast di Westworld, anche se il suo personaggio è tenuto nascosto, ma dovrebbe avere un ruolo almeno per 5 episodi, anche se HBO non ha voluto commentare il rumor che sta girando sul web.

Aurora Perrineau è stata protagonista in Prodigal Son, andato in onda per due stagioni su Fox, nel ruolo di Dani Powell. Inoltre, ha partecipato alla serie limitata Netflix vincitrice di un Emmy, diretta da Ava DuVernay, When They See Us e Into the Dark di Hulu.

Westworld: I 13 migliori momenti della serie

La terza stagione di Westworld è andata in onda tra marzo e maggio dello scorso anno, iniziando tre mesi dopo che Dolores (Evan Rachel Wood) è fuggita da Westworld con nuclei di elaborazione che includevano Bernard (Jeff Wright). Vivendo nella Los Angeles del 2058, Dolores ha scoperto come le classi inferiori vengono trattate nel mondo reale, mentre Maeve (Thandiwe Newton) si è trovata all'interno del settore dell'Italia fascista, durante la seconda guerra mondiale. Vedremo cosa accadrà nella quarta stagione, al momento ancora top secret.

I creatori della serie Jonathan Nolan e Lisa Joy sono i produttori esecutivi di Westworld, con Denise Thé, JJ Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis e Ben Stephenson.