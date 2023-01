Westworld, James Marsden: "Vorrei ci fosse un modo per concludere la storia"

Westworld è stata cancellata dopo quattro stagioni e James Marsden, uno dei protagonisti del progetto targato HBO ha ora espresso il suo disappunto.

L'attore, intervistato da Rolling Stone, ha commentato la decisione presa da Warner Bros Discovery che ha posto fine al progetto creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy prima che avesse un vero e proprio epilogo.

James Marsden ha ora ammesso: "Mentirei se dicessi che il modo in cui abbiamo finito Westworld non sia stato una delusione. Non parlerò mai senza gratitudine delle mie esperienze, ma sarebbe stato bello poter completare la storia che volevamo concludere".

L'attore ha spiegato di amare la "famiglia" che si è creata nel girare lo show, di cui era inoltre un grande fan, curioso di scoprire cosa sarebbe accaduto negli episodi successivi.

Westworld 4, la recensione del finale: l'ultima possibilità per essere liberi

Westworld 4: James Marsden in una scena del finale di stagione

James ha aggiunto: "Capisco totalmente che sia una serie costosa e i grandi show devono avere un grande pubblico per giustificare la spesa, vorrei semplicemente che si andasse oltre il successo economico". Marsden ha quindi condiviso la sua speranza: "Forse c'è un mondo in cui può essere, in qualche modo, completato. Forse è un desiderio irrealizzabile perché so che c'erano dei progetti di finire la serie come volevamo".