Westworld 3 avrà meno episodi rispetto alla seconda stagione e nello specifico si parla di 8 episodi. La notizia è stata rilanciata in esclusiva da The Wrap che ha citato fonti interne alla produzione HBO definite estremamente affidabili.

Rispetto alle precedenti stagioni avrà quindi due puntate in meno, facendo dello show in arrivo quello fino ad ora meno duraturo. Al momento lo studios, contattato dal quotidiano americano, non ha commentato sul perché di questa scelta riguardo alla terza stagione di Westworld, mentre sono emerse ulteriori novità durante il tradizionale tour stampa della Television Critics Association, avvenuto a luglio.

Westworld: Ed Harris in una scena del finale della seconda stagione, The Passenger

Il capo della programmazione della HBO, Casey Bloys, ha confermato che la messa in onda avverrà nella prima metà del 2020 e che Jonathan Nolan e Lisa Joy manterranno il controllo della serie nonostante abbiano appena firmato un'intesa con Amazon Studios. "Abbiamo pattuito con loro una potenziale quarta e quinta stagione. Quanto al loro accordo (con Amazon ndr.) non influirà su Westworld, per il quale hanno mantenuto tutti gli impegni. Non sono preoccupato perché loro si stanno impegnando tantissimo".

Westworld: un mondo binario e inquietante tra frontiera e fantascienza

E quando gli è stato chiesto se in Westworld 3 si vedranno facce familiari si è limitato a rispondere con un sorriso: "Se non compaiono nel trailer, non vi darei ulteriori risposte". Così se sono stati implicitamente confermati: Dolores (Evan Rachel Wood), Maeve (Thandie Newton), Bernard (Jeffry Wright) e The Man in Black (Ed Harris), si è riservato di non dire di più su Caleb, il nuovo personaggio interpretato da Aaron Paul, tranne per il fatto che è entusiasta di ciò che ha in serbo per gli spettatori.