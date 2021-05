Wes Anderson girerà il suo nuovo film in Spagna in estate

Wes Anderson si prepara a girare il suo prossimo film in Europa, per l'esattezza in Spagna, dove si recherà da luglio a settembre; plot e cast sono ancora misteriosi,

Mentre si prepara al debutto mondiale dell'atteso The French Dispatch, che sarà presentato a Cannes a luglio, Wes Anderson guarda avanti e pensa già al suo prossimo lavoro, un film dalla trama misteriosa che verrà girato in Spagna, nei dintorni di Madrid, in estate.

In un primo tempo alcuni report riferivano la possibilità di un Wes Anderson "italiano" visto che tra i suoi progetti c'era l'idea di girare una commedia romantica ambientata a Roma, ma a quanto pare i piani arebbero cambiati.

Secondo El Pais , dopo l'anteprima di The French Dispatch al Festival di Cannes, il regista si sposterà a Chinchón, a sudest di Madrid, da luglio a settembre per girare il suo nuovo film. I set sarebbero già in fase di costruzione e i paesaggi desertici rievocano un'atmosfera western, anche se la pellicola non apparterrà a questo genere.

Anche se non sono ancora trapelate anticipazioni sulla trama o sul cast, si presume che Wes Anderson chiamerà a raccolta ancora una volta gli attori di cui ama circondarsi. Il sindaco di Chinchón, Francisco Javier Martínez, ha dichiarato: "Questo progetto è molto importante per questa città" sottolineando che il cinema locale è aperto anche per le riprese, se ci sarà bisogno.

Nel frattempo, il Tribeca Film Festival 2021 celebrerà il 20° anniversario de I Tenenbaum ospitando Wes Anderson, Alec Baldwin, Luke Wilson, Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston e Danny Glover per un incontro sul film. E se avete 20.000 dollari al mese che vi avanzano, la casa del film è in affitto, pronta a ospitare altre famiglie disfunzionali.