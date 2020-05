Wes Anderson svela la sua watch list della quarantena: ecco i suoi 11 film preferiti

Wes Anderson ha diffuso la sua raffinata watch list della quarantena, ecco gli undici film da vedere per passare il tempo e accrescere la propria cultura cinematografica.

Anche Wes Anderson ha reso pubblica la sua watch list della quarantena svelando i suoi 11 film preferiti da vedere e rivedere. In questi stessi giorni il regista texano avrebbe dovuto essere ospite del Festival di Cannes col suo nuovo atteso lavoro, The French Dispatch, ma le cose sono andate diversamente.

Festival di Roma 2013 - Wes Anderson presenta Castello Cavalcanti

Bloccato a casa dalla pandemia come tutti, Wes Anderson ha partecipato al sondaggio su Cannes del New York Times condividendo un ricordo della sua esperienza sulla Croisette e ha inoltre rivelato come passa il tempo durante la quarantena:

"Ho una figlia di quattro anni così, come molti altri in questa situazione, sono diventato un insegnante dilettante part-time. Le cose che sto leggendo adesso hanno a che fare con Antico Egitto, dinosauri, insetti e la foresta amazzonica. In più leggo Patricia Highsmith, James Baldwin, Elmore Leonard e un libro sulle pestilenze."

Naturalmente non può mancare la lista degli 11 film preferiti del regista cinefilo da guardare in quarantena. Eccola di seguito:

Al momento l'uscita di The French Dispatch è rimandata a ottobre 2020.