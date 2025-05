Wes Anderson e Richard Ayoade insieme per un nuovo film dal tono oscuro

A pochi giorni dal debutto ufficiale de La trama fenicia, Wes Anderson guarda già avanti. Il regista texano ha infatti annunciato che sta scrivendo un nuovo film insieme a due collaboratori d'eccezione: Roman Coppola, suo storico co-sceneggiatore, e Richard Ayoade, regista britannico noto per Submarine e The Double.

Il nuovo progetto misterioso di Wes Anderson

L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa tenutasi a Cannes per presentare il suo ultimo lavoro. Anderson non ha svelato molti dettagli sul progetto in cantiere, ma ha anticipato che sarà "più cupo" rispetto ai suoi film precedenti, alimentando subito l'interesse dei fan.

Richard Ayoade, regista di Submarine

Ayoade, che ha anche un piccolo ruolo in La trama fenicia, rafforza il suo legame con l'universo creativo di Wes Anderson. Dopo alcune precedenti apparizioni nei suoi film, questa collaborazione alla sceneggiatura segna un'evoluzione naturale nel rapporto tra i due. Il regista britannico condivide infatti con Anderson uno stile visivo ricercato, un gusto per l'umorismo surreale e un'estetica rigorosamente geometrica, elementi che ne fanno un co-autore ideale per i progetti futuri del regista di Grand Budapest Hotel.

Non sorprende quindi che i due abbiano deciso di unire le forze anche dietro le quinte, dando vita a un progetto che promette di fondere il loro universo narrativo con elementi inediti.

Nel frattempo, La trama fenicia sta ricevendo recensioni contrastanti: se da un lato alcuni critici parlano di una certa ripetitività nello stile di Anderson, altri ne apprezzano ancora la coerenza visiva e la forza immaginifica.

The Phoenician Scheme: Benicio Del Toro e Mia Threapleton in una scena

Il film racconta la storia del miliardario Zsa-zsa Korda (Benicio Del Toro) e di sua figlia Suor Liesel (Mia Threapleton), una suora coinvolta in dinamiche familiari complesse. A completare il cast, Michael Cera, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Tom Hanks, Richard Ayoade, Benedict Cumberbatch e Riz Ahmed.

Girato in Germania, La trama fenicia è stato scritto da Anderson con Roman Coppola e musicato da Alexandre Desplat. Uscirà nelle sale il 28 maggio 2025, distribuito da Focus Features.