Report stasera su Rai 3: attentato a Sigfrido Ranucci e legami Epstein-Trump

Stasera alle 20:30 su Rai 3, Sigfrido Ranucci conduce Report tra nuove rivelazioni sull'attentato, i legami tra Epstein e l'entourage Trump e altre inchieste su criminalità e affari opachi.

Questa sera, domenica 19 aprile, torna in onda su Rai 3 una nuova puntata di Report, il programma di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci. L'appuntamento è alle 20:30, la nuova puntata si presenta come un viaggio tra inchieste complesse e temi di grande attualità: dalla criminalità organizzata ai rapporti internazionali, fino alla tutela degli animali e dell'ambiente. Un racconto che intreccia potere, economia e diritti, portando alla luce dinamiche spesso invisibili ma con un impatto diretto sulla società.

Report torna con "Il cantiere dei misteri": traffici illeciti e ombre sul Cantiere Vittoria

Dal traffico di armi alle infiltrazioni della criminalità organizzata: un intreccio di affari sporchi e riciclaggio ruoterebbe attorno a un cantiere navale strategico per lo Stato italiano. Si tratta del Cantiere Vittoria di Rovigo, snodo cruciale nei rapporti con la Libia e nella gestione dei flussi migratori.

Con l'inchiesta Il cantiere dei misteri, firmata da Daniele Autieri con la collaborazione di Celeste Gonano e Andrea Tornago, Report - in onda stasera - riaccende i riflettori su un caso già al centro dell'attenzione. Il nuovo filone investigativo si spinge oltre, lambendo aziende infiltrate dalla camorra e arrivando fino al grave attentato del 16 ottobre 2025 contro Sigfrido Ranucci e la sua famiglia.

"La guerra di Epstein": nuove rivelazioni sui legami con l'entourage di Trump

Nel secondo servizio della serata, La guerra di Epstein, Sacha Biazzo - con Luigi Scarano e Cristiana Mastronicola - affronta uno dei casi più controversi degli ultimi anni. Melania Trump ha negato pubblicamente qualsiasi legame con Jeffrey Epstein, ma l'inchiesta di Report porta alla luce nuovi elementi.

Dal Brasile arriva la testimonianza esclusiva di Amanda Ungaro, ex compagna dell'inviato speciale Paolo Zampolli, che racconta per la prima volta i rapporti tra il finanziere accusato di abusi, Zampolli e la coppia presidenziale. Nel servizio anche un confronto diretto con Zampolli e l'analisi di documenti desecretati dal Dipartimento di Giustizia americano.

Aggressione alla troupe di Report: cosa è successo al macello di Monzambano

Spazio poi a Le rotte, l'inchiesta di Giulia Innocenzi con Greta Orsi, che documenta un episodio inquietante. Il videomaker Giovanni De Faveri è stato aggredito mentre filmava lo scarico di animali al macello Mario Troni, in provincia di Mantova. La telecamera è stata distrutta, probabilmente per impedire la diffusione delle immagini girate all'interno della struttura.

L'inviata ha raccolto filmati esclusivi che mostrano criticità nella gestione del macello e ha chiesto spiegazioni al proprietario, Raoul Troni, pochi minuti prima che la troupe venisse colpita con un bastone di ferro.

"Schiavi del monouso": i limiti della direttiva europea sulla plastica

Chiude la puntata Lab Report con Schiavi del monouso, di Antonella Cignarale con Eva Georganopoulou. A quattro anni dall'introduzione della direttiva europea SUP (Single Use Plastic), che puntava a ridurre drasticamente i prodotti monouso in plastica, emergono limiti e contraddizioni.

Se da un lato erano previsti divieti su oggetti come posate, piatti e cannucce, dall'altro le lacune normative hanno lasciato spazio a interpretazioni da parte del mercato. L'Italia, inoltre, sembra aver adottato soluzioni alternative che le consentono di aggirare, almeno in parte, gli obiettivi più stringenti fissati dall'Unione Europea.