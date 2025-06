Wes Anderson: "Ho offerto a Jodie Foster quattro film di seguito, ma mi ha risposto sempre no"

Wes Anderson è uno dei registi che nel corso della sua carriera è riuscito a portare con sé nei suoi progetti alcuni dei più grandi talenti del cinema, da Scarlett Johansson a Tom Hanks, da Owen Wilson a Bruce Willis.

Tuttavia, c'è un'attrice che Wes Anderson non è mai riuscito a convincere: Jodie Foster. In un'intervista a Collider, il regista de La trama fenicia ha svelato di aver tentato più volte di scritturarla ma senza successo.

I tentativi a vuoto di Wes Anderson con Jodie Foster

"Nel corso degli anni ho avuto così tanti film in cui ho provato a far partecipare Jodie Foster" ha confessato Anderson "Un tempo, per ogni film, proponevamo un ruolo a Jodie Foster".

Primo piano di Jodie Foster in The Mauritanian

Wes Anderson ha un debole per l'attrice:"Credo di averlo fatto per tre film di fila, forse quattro. E l'ho incontrata, mi è piaciuta. Pensavo che ci sarei riuscito. La trovo davvero eccezionale, Jodie Foster. E l'ho sempre ammirata".

Wes Anderson pensa che Jodie Foster non voglia lavorare con lui

"Nel primo film che ha diretto, Il mio piccolo genio (Little Man Tate), interpreta la madre. Te lo ricordi quel film?" ha continuato Anderson "Ha un vero scintillio negli occhi. Una leggerezza. È semplicemente un tipo di personaggio diverso. Ma comunque, mi piacerebbe ancora lavorare con Jodie Foster. Solo che, dopo averglielo chiesto varie volte, ho pensato che forse... credo che a volte una persona abbia un'idea precisa del tipo di lavoro che vuole fare in un certo momento della sua vita, e magari noi non eravamo in sintonia".

Jodie Foster in una scena di True Detective

Jodie Foster è da parecchio tempo ormai estremamente selettiva nella scelta dei ruoli. Nell'ultimo quinquennio ha recitato soltanto in tre film, ricevendo una candidatura all'Oscar per Nyad, e partecipando di recente al Festival di Cannes con il suo primo dramma in lingua francese A Private Life.