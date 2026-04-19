Amici 25: Kiara eliminata, le prime parole dopo l'uscita dal talent

Ieri sera, sabato 18 aprile, è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo tre manche intense, tre allievi sono finiti a rischio eliminazione: Riccardo Stimolo, Lorenzo Salvetti e Kiara Fina. Al termine della puntata, è stata proprio Kiara, ballerina di Emanuel Lo, a dover lasciare definitivamente la scuola.

Il discorso di Maria De Filippi prima del verdetto

Una volta rientrati nella casetta, prima di comunicare il verdetto finale, Maria De Filippi ha voluto rivolgere un messaggio importante alla ballerina. "Ripeto quello che ho detto in puntata: è un programma a eliminazione e siamo arrivati alla quinta puntata. Quando Elena ha detto che non è arrivata nemmeno in finale, è vero".

"E credo che non ci sia una ballerina più realizzata di Elena D'Amario. Lo dico perché a essere eliminata sei tu, Kiara. È importante che tu lo capisca: tutti i ballerini che sono passati da qui hanno trovato lavoro e non c'è motivo per cui tu non lo possa trovare. Mi dispiace che con la lingua tu ti sia trovata in difficoltà e che non sia uscita completamente la persona dolce che sei."

Kiara Fina, Riccardo Stimolo e Lorenzo Salvetti

Le prime parole di Kiara dopo l'eliminazione

Subito dopo l'uscita, ai microfoni di Witty TV, Kiara Fina ha raccontato le sue emozioni: "Non mi aspettavo che fosse così difficile per me. È stato difficile ma anche molto bello, quindi sono contenta. Sono ovviamente triste che sia finito, ma porto con me un'esperienza positiva".

"Angie è stata una persona fondamentale: potevo dirle tutto, siamo molto simili e mi ha anche insegnato l'italiano. Le sono molto grata. Nel mio biglietto ho scritto: 'Comunque vada sorprendili tutti, sei una stella. È il tuo destino, vai là fuori e spacca tutto'. Adesso voglio chiamare i miei genitori, poi prendermi una pausa e forse andare al mare."

Amici Serale: gli allievi rimasti in gara dopo la quinta puntata

Dopo l'eliminazione di Kiara, restano in gara i seguenti concorrenti divisi per squadre:

Squadra Zerbi-Celentano

Cantanti: Elena, Riccardo

Ballerini: Emiliano, Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini

Cantanti: Angie, Lorenzo

Ballerini: Alex

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli