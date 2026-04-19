Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Stefano De Martino e Giuseppe Conte super ospiti

Stasera nuova puntata del talk di Fabio Fazio su NOVE e discovery+: tra gli ospiti Giuseppe Conte e Stefano De Martino insieme a protagonisti di politica, TV e cultura per una serata in diretta ricca di contenuti.

Stasera, domenica 19 aprile 2026, dalle 19:30 torna un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Accanto a lui, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck per una serata ricca di ospiti, attualità, cultura e spettacolo.

Giuseppe Conte ospite: il nuovo libro e la sfida progressista

Tra gli ospiti più attesi della puntata c'è il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che presenterà il suo nuovo libro Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia. Un'occasione per ripercorrere il suo percorso politico e analizzare le prospettive future del Paese.

Stefano De Martino tra Affari Tuoi e Sanremo 2026

Spazio anche a Stefano De Martino, ormai volto centrale della televisione italiana con la conduzione di Affari Tuoi e già proiettato verso il futuro: sarà infatti il prossimo direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi della TV italiana.

Giuseppe Conte ospite a Che Tempo Che Fa

Musica e libri: Nek, Elio, Francesco Piccolo e Mariangela Pira

La puntata accoglie anche Nek, protagonista con il nuovo progetto Nek Hits Live, raccolta dei brani registrati durante il tour e anticipazione del prossimo Nek Hits Live Summer 2026.

Tra gli ospiti anche Elio insieme a Marina Viola, autrice del libro Il Volo del Tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo, con prefazione dello stesso artista.

Presenti inoltre lo scrittore Francesco Piccolo, nelle librerie con Cosa sono le nuvole, e la giornalista economica Mariangela Pira, che presenta il suo libro 24 parole per capire l'economia.

Scienza, salute e informazione: il parterre degli ospiti

Non mancheranno approfondimenti scientifici e di attualità con il virologo Roberto Burioni, il professor Renato Romagnoli del Centro Trapianto di Fegato di Torino, e il giornalismo d'inchiesta rappresentato da Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Nello Scavo.

Zaynab Dosso

Il Tavolo di Che tempo che fa: spettacolo e ironia nel finale

Come da tradizione, la serata si chiuderà con l'iconico appuntamento de Il Tavolo, tra comicità e intrattenimento. Protagonisti:

Zaynab Dosso , campionessa europea e mondiale nei 60 metri indoor

, campionessa europea e mondiale nei 60 metri indoor Alba Parietti

Diego Abatantuono

Giovanni Esposito

Orietta Berti

Paolo Rossi

Nino Frassica

Ubaldo Pantani

Mara Maionchi

Gigi Marzullo

Francesco Paolantoni

Giucas Casella

La Signora Coriandoli

Dove vedere Che tempo che fa in diretta e streaming

La puntata di stasera sarà trasmessa in diretta sul NOVE dalle 19:30 e sarà disponibile anche in streaming su discovery+, per non perdere nemmeno un momento del talk show più seguito della domenica sera italiana.