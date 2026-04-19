Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Stefano De Martino e Giuseppe Conte super ospiti

Stasera, domenica 19 aprile 2026, dalle 19:30 torna un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Accanto a lui, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck per una serata ricca di ospiti, attualità, cultura e spettacolo.
Giuseppe Conte ospite: il nuovo libro e la sfida progressista
Tra gli ospiti più attesi della puntata c'è il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che presenterà il suo nuovo libro Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia. Un'occasione per ripercorrere il suo percorso politico e analizzare le prospettive future del Paese.
Stefano De Martino tra Affari Tuoi e Sanremo 2026
Spazio anche a Stefano De Martino, ormai volto centrale della televisione italiana con la conduzione di Affari Tuoi e già proiettato verso il futuro: sarà infatti il prossimo direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi della TV italiana.
Musica e libri: Nek, Elio, Francesco Piccolo e Mariangela Pira
La puntata accoglie anche Nek, protagonista con il nuovo progetto Nek Hits Live, raccolta dei brani registrati durante il tour e anticipazione del prossimo Nek Hits Live Summer 2026.
Tra gli ospiti anche Elio insieme a Marina Viola, autrice del libro Il Volo del Tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo, con prefazione dello stesso artista.
Presenti inoltre lo scrittore Francesco Piccolo, nelle librerie con Cosa sono le nuvole, e la giornalista economica Mariangela Pira, che presenta il suo libro 24 parole per capire l'economia.
Scienza, salute e informazione: il parterre degli ospiti
Non mancheranno approfondimenti scientifici e di attualità con il virologo Roberto Burioni, il professor Renato Romagnoli del Centro Trapianto di Fegato di Torino, e il giornalismo d'inchiesta rappresentato da Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Nello Scavo.
Il Tavolo di Che tempo che fa: spettacolo e ironia nel finale
Come da tradizione, la serata si chiuderà con l'iconico appuntamento de Il Tavolo, tra comicità e intrattenimento. Protagonisti:
- Zaynab Dosso, campionessa europea e mondiale nei 60 metri indoor
- Alba Parietti
- Diego Abatantuono
- Giovanni Esposito
- Orietta Berti
- Paolo Rossi
- Nino Frassica
- Ubaldo Pantani
- Mara Maionchi
- Gigi Marzullo
- Francesco Paolantoni
- Giucas Casella
- La Signora Coriandoli
Dove vedere Che tempo che fa in diretta e streaming
La puntata di stasera sarà trasmessa in diretta sul NOVE dalle 19:30 e sarà disponibile anche in streaming su discovery+, per non perdere nemmeno un momento del talk show più seguito della domenica sera italiana.