Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Stefano De Martino e Giuseppe Conte super ospiti

Stasera nuova puntata del talk di Fabio Fazio su NOVE e discovery+: tra gli ospiti Giuseppe Conte e Stefano De Martino insieme a protagonisti di politica, TV e cultura per una serata in diretta ricca di contenuti.

Stefano De Martino
NOTIZIA di 19/04/2026

Stasera, domenica 19 aprile 2026, dalle 19:30 torna un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Accanto a lui, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck per una serata ricca di ospiti, attualità, cultura e spettacolo.

Giuseppe Conte ospite: il nuovo libro e la sfida progressista

Tra gli ospiti più attesi della puntata c'è il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che presenterà il suo nuovo libro Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia. Un'occasione per ripercorrere il suo percorso politico e analizzare le prospettive future del Paese.

Stefano De Martino tra Affari Tuoi e Sanremo 2026

Spazio anche a Stefano De Martino, ormai volto centrale della televisione italiana con la conduzione di Affari Tuoi e già proiettato verso il futuro: sarà infatti il prossimo direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi della TV italiana.

Giuseppe Conte Ctcf
Giuseppe Conte ospite a Che Tempo Che Fa

Musica e libri: Nek, Elio, Francesco Piccolo e Mariangela Pira

La puntata accoglie anche Nek, protagonista con il nuovo progetto Nek Hits Live, raccolta dei brani registrati durante il tour e anticipazione del prossimo Nek Hits Live Summer 2026.

Tra gli ospiti anche Elio insieme a Marina Viola, autrice del libro Il Volo del Tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo, con prefazione dello stesso artista.

Presenti inoltre lo scrittore Francesco Piccolo, nelle librerie con Cosa sono le nuvole, e la giornalista economica Mariangela Pira, che presenta il suo libro 24 parole per capire l'economia.

Scienza, salute e informazione: il parterre degli ospiti

Non mancheranno approfondimenti scientifici e di attualità con il virologo Roberto Burioni, il professor Renato Romagnoli del Centro Trapianto di Fegato di Torino, e il giornalismo d'inchiesta rappresentato da Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Nello Scavo.

Zaynab Dosso
Zaynab Dosso

Il Tavolo di Che tempo che fa: spettacolo e ironia nel finale

Come da tradizione, la serata si chiuderà con l'iconico appuntamento de Il Tavolo, tra comicità e intrattenimento. Protagonisti:

  • Zaynab Dosso, campionessa europea e mondiale nei 60 metri indoor
  • Alba Parietti
  • Diego Abatantuono
  • Giovanni Esposito
  • Orietta Berti
  • Paolo Rossi
  • Nino Frassica
  • Ubaldo Pantani
  • Mara Maionchi
  • Gigi Marzullo
  • Francesco Paolantoni
  • Giucas Casella
  • La Signora Coriandoli

Dove vedere Che tempo che fa in diretta e streaming

La puntata di stasera sarà trasmessa in diretta sul NOVE dalle 19:30 e sarà disponibile anche in streaming su discovery+, per non perdere nemmeno un momento del talk show più seguito della domenica sera italiana.