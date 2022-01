Wes Anderson dirigerà Benedict Cumberbatch in The Wonderful Story of Henry Sugar

Wes Anderson dirigerà il divo inglese Benedict Cumberbatch nell'adattamento da Roald Dahl di The Wonderful Story of Henry Sugar.

Wes Anderson applicherà il suo particolarissimo stile registico all'adattamento di un classico di Roald Dahl, The Wonderful Story of Henry Sugar, contenuto nella raccolta di racconti Un gioco da ragazzi e altre storie. A interpretare l'adattamento fiabesco sarà la star Benedict Cumberbatch.

Festival di Roma 2013 - Wes Anderson presenta Castello Cavalcanti

Wes Anderson si è già misurato con Roald Dahl nel 2009, il risultato è stato l'hit in stop motion Fantastic Mr. Fox, supportato da un cast hollywoodiano da capogiro che comprendeva George Clooney, Willem Dafoe, Jason Schwartzman, Bill Murray e Meryl Streep, tra gli altri.

Stavolta Anderson collaborerà con Benedict Cumberbatch che interpreterà Sugar. Le riprese prenderanno il via a breve a Londra.

Un gioco da ragazzi e altre storie è una raccolta di racconti, che è un mix di realtà e finzione; include la storia di come Roald Dahl sia diventato uno scrittore ed è un perfetto esempio di ciò che ha attirato il pubblico verso le sue storie.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il primo trailer ufficiale del film con Benedict Cumberbatch

Al momento Benedict Cumberbatch è nei cinema con l'hit Marvel Spider-Man: No Way Home e su Netflix con l'acclamato western di Jane Campion Il potere del cane. Il 4 maggio lo rivedremo al cinema nei panni del Doctor Strange in Doctor Strange nel Multiverso della Follia