Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il primo trailer ufficiale del film con Benedict Cumberbatch

Marvel ha condiviso online il trailer ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'atteso film diretto da Sam Raimi in arrivo a maggio.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha finalmente, dopo molta attesa, il primo trailer che regala molte sequenze in anteprima dell'atteso sequel con Benedict Cumberbatch, diretto da Sam Raimi.

Nel video si può sentire la voce del malvagio Mordo e si assiste inoltre al ritorno in scena di Wanda Maximoff, personaggio che è stato al centro della serie WandaVision. Strange le chiede infatti aiuto per affrontare il multiverso. Mordo, inoltre, sostiene che sia proprio lui la più grande minaccia per l'universo e il video mostra poi la versione malvagia dell'eroe.

Benedict Cumberbatch, parlando di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, aveva dichiarato nel mese di ottobre: "Sono davvero eccitato. Alla regia c'è Sam Raimi, quindi aspettatevi cose straordinarie. E lo stiamo persino migliorando: a novembre e dicembre abbiamo delle riprese aggiuntive, e uscirà a maggio nelle sale".

Nel film, come annunciato ormai da tempo, ritornerà inoltre in scena Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, dopo le rivelazioni sul suo personaggio nella serie WandaVision. Alcune indiscrezioni degli ultimi mesi, inoltre, sostengono che nel film potrebbero apparire anche Occhio di Falco e Kate Bishop, al centro dello show Hawkeye.

Ecco il poster ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in arrivo negli USA il 6 maggio: