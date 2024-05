Montblanc, Wes Anderson protagonista di questo delizioso corto per i 100 anni della Meisterstück

Il regista dirige se stesso insieme a Jason Schwartzman e Rupert Grint in un corto che mantiene le sue caratteristiche

Montblanc celebra quest'anno un importante traguardo: il 100° anniversario della sua iconica penna Meisterstück. Per questa occasione speciale, il marchio di lusso ha collaborato con il famoso regista Wes Anderson per creare una campagna pubblicitaria unica.

La campagna, scritta e diretta da Anderson, accompagna gli spettatori in un viaggio immaginario nello straordinario mondo di Montblanc, visto attraverso lo stile peculiare e visivamente riconoscibile del regista.

Il cortometraggio dedicato è ambientato in una sede fittizia di Montblanc, bizzarramente situata in cima al Monte Bianco stesso. Lo stile è caratterizzato da personaggi colorati interpretati da Rupert Friend, Jason Schwartzman e dallo stesso Wes Anderson, che approfondiscono il patrimonio del marchio e della sua creazione più famosa in un modo inedito.

L'estetica unica e il metodo di narrazione non convenzionale di Anderson apportano una prospettiva fresca e coinvolgente all'eredità della Meisterstück, fondendo il DNA del marchio con cenni sottili e deliziosi alla sua storia.

Per dare vita a questa visione, Anderson ha collaborato con colleghi di lunga data, tra cui Roman Coppola come produttore e co-regista, e il direttore della fotografia premio Oscar Linus Sandgren. La campagna è ulteriormente arricchita da campagne promozionali che si avvalgono di attori come Maude Apatow e gli altri ambasciatori internazionali di Montblanc.

Wes Anderson, i dettagli sul nuovo film

Nel nuovo lungometraggio di Wes Anderson, oltre alla new entry Riz Ahmed, reciteranno anche Michael Cera, Benicio Del Toro e Bill Murray. Le riprese sono attualmente in corso a Berlino e la sceneggiatura, ancora avvolta dal mistero, è stata scritta da Anderson e Roman Coppola.

Bill Murray, Michael Cera e Benicio Del Toro si uniscono al cast del nuovo film di Wes Anderson

Il filmmaker aveva accennato al progetto nel settembre 2023, rivelando che aveva concluso lo script di un progetto con star Del Toro prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori.