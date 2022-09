Werewolf by night, per Michael Giacchino è: "una lettera d'amore ai mostri"

Il regista Michael Giacchino parla dello speciale Marvel Werewolf by night, descrivendo cos'è stato e cos'è per lui questo lavoro.

Il Marvel Cinematic Universe sta preparando per tutti i fan uno speciale di Halloween, Werewolf by night, con protagonista Gael García Bernal e diretto da Michael Giacchino, che in una nuova intervista racconta le qualità del nuovo lavoro Marvel definendolo "una lettera d'amore ai mostri".

In un'intervista con Empire, il compositore Michael Giacchino, che ora ritroviamo in veste di regista dello speciale di Halloween Werewolf by Night, racconta di quando parlò con Kevin Feige del progetto definendolo non solo una storia cupa, ma una lettera d'amore:

"Conservo ancora i fumetti che ho comprato da bambino. Kevin e io continuavamo a parlarne, e si è evoluto in questa lettera d'amore ai mostri e all'umanità dietro di loro".

Il risultato che ne è venuto fuori è qualcosa che Michael Giacchino descrive come "horror divertente". Ma il regista conferma che lo speciale Marvel farà anche molta paura: "Mio nipote l'ha visto di recente e quella notte non è riuscito a dormire"

In un comunicato ufficiale si legge la descrizione di Werewolf by night: "Ispirato dai film horror degli anni '30 e '40, l'agghiacciante speciale mira ad evocare un senso di terrore e del macabro, con un'abbondanza di suspense e occasioni per saltare in piedi dallo spavento, il tutto mentre esplora un angolo sconosciuto del Marvel Cinematic Universe"

Werewolf By Night arriverà il 7 ottobre su Disney+.