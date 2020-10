Welcome to the Blumhouse: Amazon svela i primi dettagli dei 4 nuovi horror in arrivo nel 2021

Ecco la nuova ondata di quattro horro che andranno a comporre la seconda fase del progetto Welcome to the Blumhouse, in uscita su Amazon Prime Video nel 2021.

Nel corso della BlumFest 2020, Blumhouse Television e Amazon Prime Video hanno annunciato i nuovi quattro film horror della serie Welcome to the Blumhouse che approderanno sulla piattaforma streaming nel 2021.

La seconda ondata di film includerà The Manor, scritto e diretto da Axelle Carolyn, Black as Night diretto da Maritte Lee Go, Madres di Ryan Zaragoza e Bingo diretto da Gigi Saul Guerrero.

Il programma Welcome to the Blumhouse punta a valorizzare cineaste donne e filmaker emergenti, oltre un cast che riflettono la diversità, ma anche a spaventare il pubblico mettendo in scena fobie e paure profonde. Questi thriller a sfondo sociale che presentano un punto di vista unico verranno lanciati su Amazon in oltre 240 paesi nel 2021.

"Dopo il lancio di successo dei primi quattro film del programma, che hanno superato le nostre attese, non vediamo l'ora di rivelare le sorprese in serbo nel 2021" ha dichiarato Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios. "Il brivido che scorre lungo la schiena proseguirà in questa nuova collezione di titoli che intratterrà, sorprenderà e sconvolgerà i nostri utenti."

The Manor, scritto e diretto da Axelle Carolyn, vede nel cast Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane. Dopo un malore, Judith Albright si trasferisce in una casa di cura storica, ma qui inizia a sospettare che una presenza soprannaturale minacci i residenti. Il film è prodotto da Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sandy King e Richard J Bosner.

Black as Night, diretto da Maritte Lee Go e scritto da Sherman Payne, vede nel cast Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Craig Tate, Keith David, Mason Beauchamp, Abbie Gayle e Frankie Smith. Un'adolescente con problemi di autostima trova fiducia in modo improbabile trascorrendo l'estate intenta a combattere vampiri a caccia di prede a New Orleans con l'aiuto del suo migliore amico, il ragazzo che ama da sempre, e di una peculiare ragazza ricca. Il film è prodotto da Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina e Guy Stodel.

Madres, diretto dall'esordiente Ryan Zaragoza e scritto da Marcella Ochoa e Mario Miscione, vede nel cast Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill ed Elpidia Carrillo. Una coppia messicano-americana in attesa del primo figlio si trasferisce in una comunità di agricoltori migranti della California negli anni '70. Quando la moglie comincia a sperimentare strani sintomi e terrificanti visioni, prova a capire se queste sono collegate a una leggendaria maledizione o a qualcosa di ancor più terribile. Il film è prodotto da Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sanjay Sharma e Matthew Myers.

Bingo, diretto da Gigi Saul Guerrero e scritto da Shane McKenzie e Gigi Saul Guerrero vede nel cast Perry Blackshear. Nel Barrio di Oak Springs vive un nutrito gruppo di anziani che rifiuta di trasferirsi in zone più eleganti. La loro, Lupita, garantisce l'unione della comunità come di una famiglia, ma ciò che non sanno è che la loro amata sala da Bingo sta per essere venduta a una forza ben pioù potente del denaro. Il film è prodotto da Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman e Raynor Shima.

Attualmente sono disponibili su Amazon Prime Video i primi quattro horror di Welcome to the Blumhouse: The Lie, Black Box, Evil Eye e Nocturne.