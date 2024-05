Welcome to Derry, il regista della serie: "Il pubblico sarà spaventato"

Emmanuel Osei-Kuffour alimenta l'attesa dei fan per la serie prequel di IT.

Warner Bros. ha deciso di ampliare il franchise di IT con la serie Welcome To Derry, ambientata decenni prima dell'adattamento cinematografico diviso in due parti da Andy Muschietti. Sono poche le informazioni che circolano sulla serie prequel ma il registsa Emmanuel Osei-Kuffour ha confermato che lo show sarà spaventoso tanto quanto i due film.

Nell'intervista dedicata al suo lavoro sulla serie FX Shōgun, Emmanuel Osei-Kuffour è stato interpellato su Welcome to Derry, la serie annunciata a marzo 2022 e che fungerà da prequel dei due film di Muschietti, adattamenti del romanzo horror di Stephen King del 1986. La serie è ambientata nella cittadina del Maine negli anni '60, due decenni prima degli eventi raccontati in Capitolo Uno. La trama dovrebbe concentrarsi sulle origini di Pennywise, forza sovrannaturale e malvagia che si ciba dei bambini ogni ventisette anni.

Pubblico spaventato

Emmanuel Osei-Kuffour non ha potuto sbottonarsi molto sulla lavorazione ma ha accennato alcuni dettagli, sottolineando l'aiuto del mezzo televisivo:"Ha permesso di concentrarci più sui personaggi, ed è molto incentrata su quello. Mi è piaciuto prepararmi per quella serie, e penso che il pubblico si spaventerà tanto quanto si è spaventato per i film originali. Le impronte di Andy Muschietti sono dappertutto in questa serie, quindi penso che le persone ne saranno molto entusiaste. Flanagan e Muschietti sono abbastanza simili. Sono entrambi appassionati di horror e sono anche molto concentrati sull'emozione e sui personaggi".

James McAvoy in una scena inquietante di IT - Capitolo Due

In questo periodo il regista non può esporsi molto e parlare di dettagli:"Vorrei poterne parlare di più ma amo lo show. La mia esperienza è stata profonda e appagante. Avere l'opportunità di raccontare storie di genere così cariche emotivamente e incentrate sui personaggi è una grande fortuna".

Il cast di Welcome to Derry include Taylour Page, Jovan Adepo, Chris Chalk e la star di Oppenheimer e Megalopolis James Remar, veterano del grande schermo.