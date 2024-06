La Promessa anticipazioni 11 giugno: Petra ha rapito il neonato di Pia? I sospetti della servitù

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:00 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 11 giugno alle 15:00. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Candel magia dopo il voto del digiuno. La trama si ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 10 giugno, Candela è disperata perché mentre teneva il figlio di Pia si è addormentata e il bambino è scomparso. Arriva una lettera con il sigillo reale che annuncia che Antonio de Carvajal y Cifuentes arriverà alla tenuta fra due giorni. Manuel confessa ad Abel di pensare a una donna conosciuta prima di sposarsi. Abel gli suggerisce di dirlo a Jimena.

Romulo si reca alla guardia Civile per denunciare la scomparsa del neonato. Cruz insiste affinché Jimena si faccia fare un controllo medico da Abel. L'ottimo lavoro di Feliciano nei confronti di Fernando, farà sì che Feliciano venga considerato come suo possibile valletto personale. Lorenzo rimprovera Catalina per aver affittato i terreni a un prezzo, secondo lui, troppo basso.

Anticipazioni de La Promessa dell'11 giugno: Cruz vuole cacciare Abel

Ramona mette in guardia Jana e Curro e rifiuta di dire loro la verità sulla madre per non turbarli inutilmente. Petra intralcia la ricerca del figlio di Pia scomparso all'improvviso attirando l'odio della servitù. L'arrivo di Don Antonios, detto "il principino", infastidisce Jimena che non ha molto interesse all'incontro.

Cruz raccomanda a Petra di non farle sentire la mancanza di Pia. Cruz si lamenta con Manuel del dottor Bueno e lo accusa di non curare bene Jimena ed esorta il figlio a liberarsene. Feliciano corteggia Teresa, l'unica della servitù che lo ha accolto bene, e le regala un braccialetto fatto di semi essiccati.

Feliciano fa un regalo a Teresa

Catalina con il pretesto di una foto a Santander tenta di riavvicinare Fernando e Alonso per far superare loro gli attriti del passato. Ma il tentativo fallisce. Salvador, Lope e Abel riescono a far mangiare Candela dopo il voto del digiuno per salvare Pia. Jimena con una scusa attira Manuel e lo trascina a letto.