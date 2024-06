Grande Fratello: Letizia Petris racconta il suo rapporto con Beatrice Luzzi e sul suo ex fidanzato dice...

Nuove esternazioni di Letizia Petris che, dopo aver festeggiato il compleanno con alcuni ex coinquilini, ha parlato del suo rapporto con Beatrice Luzzi dopo la fine del Grande Fratello. Nel corso dell'intervista ha parlato anche del rapporto con il suo ex fidanzato, i due si sono lasciati proprio mentre lei era nella Casa più spiata d'Italia.

Letizia Petris racconta il suo rapporto con Beatrice e l'ex fidanzato

Alcuni dei ragazzi che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi durante il reality show di Alfonso Signorini, si sono riuniti sabato sera per fare gli auguri alla loro ex coinquilina, tra quelli che sono stati invitati alla festa non c'era la Luzzi. Tra l'ex protagonista di Vivere e Letizia i rapporti sono sempre stati tesi e non sono migliorati quando le telecamere del programma si sono spente.

"Con Beatrice non ci sono rapporti perché avevo provato ad averlo in casa, nonostante sono stata tanto male per tante cose che hanno fatto tanto male a me e molti altri" ha spiegato nel corso di un'intervista a GrenBaud "Ho provato a metterci una pietra sopra. Fuori dalla casa la situazione continua e purtroppo non c'è rapporto".

Beatrice e Letizia discutono al Grande Fratello

Letizia ha ricordato di essere entrata nella Casa da fidanzata, poi dopo una lettera del suo ragazzo in cui sembrava mettere fine alla loro storia lei si è lasciata andare con Paolo: "Quando sono uscita mi è stato detto che lui non aveva piacere di vedermi e ho rispettato la sua scelta. Così sono andata avanti con la mia vita e sono felice delle mie scelte e della persona che ho al mio fianco. Però a mente lucida, dopo un mese e mezzo che sono uscita mi sono fatta sentire, ma non ci siamo visti. Gli ho scritto per un confronto, ma non è il momento giusto", ha rivelato l'ex gieffina.

Alla festa di Letizia erano presenti: il fidanzato Paolo Masella, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi e Perla Vatiero e Mirko Brunetti. E anche Marco Maddaloni, Marco Fortunati, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Federico Massaro, Rosy Chin, Angelica Baraldi con il fidanzato Riccardo Romagnolo. Secondo alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, Vittorio sarebbe arrivato in ritardo e non ha salutato Sergio, Greta e Anita.

Lo stesso Menozzi ha rilasciato un'intervista sui suoi rapporti con Beatrice, raccontando che si sono sentiti lo scorso mese, nel giorno del compleanno del modello: "L'ultimo mese lei ha fatto un sacco di cose e io sono molto contento per come sta andando. Inoltre è molto impegnata e poi ricordiamoci che è una madre di famiglia", ha chiarito Vittorio.