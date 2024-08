Welcome to Derry: il primo teaser della serie prequel di It è da brivido

Una manciata di secondi sono sufficienti a trasmettere l'orrore nel teaser della serie HBO Welcome to Derry, in arrivo nel 2025 su Sky e NOW.

Sangue e orrore a profusione nel primo brevissimo teaser di Welcome to Derry, l'attesa serie prequel di It ispirata all'universo di Stephen King. Nonostante l'assenza del feroce clown Pennywise di Bill Skarsgård, i sei secondi del teaser anticipano una serie non adatta ai più impressionabili.

Il teaser si apre mostrando l'insegna Benvenuti a Derry, Maine: luogo di nascita di Paul Bunyan, subito dopo vediamo un gruppo di persone terrorizzate - alcune coperte di sangue e di una sostanza appiccicosa - per poi mostrare un bambino grandicello con un ghigno assai inquietante.

Secondo quanto anticipato da Ign, Welcome to Derry fungerà da prequel dei due capitoli di It diretti da Andy Muschietti. In un primo tempo si era diffusa la voce secondo cui Bill Skarsgård non sarebbe tornato nei panni di Pennywise, ma a quanto pare la produzione ha poi cambiato idea, confermando la presenza della raccapricciante creatura nella versione dell'attore svedese.

Welcome to Derry, in arrivo nel 2025 su HBO, e in Italia su Sky e in streaming su NOW, sarà composta da nove episodi, di cui quattro diretti dallo stesso Andy Muschietti.

Di cosa parlerà Welcome to Derry

Ambientata nell'universo di It, la serie horror espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei due lungometraggi che hanno incassato, complessivamente, 1,17 miliardi di dollari in tutto il mondo.

La serie nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo di Stephen King. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Double Dream insieme a Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin. Fuchs, che ha scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono co-showrunner.

"Da adolescenti, leggevamo a turno i capitoli di It di Stephen King finché il grosso tascabile non cadeva a pezzi", hanno rivelato i Muschietti in una dichiarazione del 2023. "È una storia epica che contiene moltitudini, ben oltre ciò che potremmo esplorare in un unico film. Non vediamo l'ora di condividere la profondità del romanzo di Steve con tutta la sua passione, umorismo, umanità e orrore."