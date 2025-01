It: Welcome To Derry, Andy Muschietti svela il numero di stagioni previste

Andy Muschietti ha svelato il numero di stagioni che dovrebbero comporre la storia It: Welcome to Derry, progetto prequel del romanzo scritto da Stephen King.

Andy Muschietti è coinvolto nella realizzazione della serie It: Welcome to Derry e ha svelato quante stagioni vorrebbe realizzare del progetto, ideato come prequel della storia scritta da Stephen King.

Lo show targato HBO vedrà coinvolti anche Barbara Muschietti e Jason Fuchs nella produzione delle puntate, ricreando così il team che ha portato al successo i due film tratti dall'opera letteraria.

Le anticipazioni sulla serie Welcome to Derry

Durante un'intervista rilasciata a Radio TU, Andy Muschietti ha parlato di It: Welcome to Derry spiegando: "Si tratta di una storia basata sugli intermezzi del romanzo. Gli intermezzi sono in pratica i capitoli che riflettono la ricerca di Mike Hanlon. Sono frammenti della sua ricerca. Per 27 anni è quello che stava cercando di capire di cosa si tratta, cosa ha fatto, chi l'ha visto, e tutte queste cose".

Il filmmaker ha poi proseguito aggiungendo: "Parlano degli eventi catastrofici del passato, come l'incendio del Punto Nero... Il massacro della Bradley Gang, una gang di rapinatori di banche degli anni '30... E l'esplosione delle ferriere Kitchener. Ogni volta che Pennywise esce dall'ibernazione c'è un evento catastrofico che accade all'inizio di quel ciclo".

Muschietti ha quindi parlato del numero di stagioni che dovrebbe comporre la serie: "C'è un motivo per cui la storia è raccontata al contrario. Quindi la prima stagione è ambientata nel 1962, la seconda nel 1935 e la terza nel 1908". Per ora Warner Bros non ha ancora annunciato il rinnovo dello show per una seconda stagione, ma Andy ha rivelato che lo studio "è davvero interessato a realizzare la seconda stagione il prima possibile".

Il cast e i realizzatori dello show

Andy Muschietti sarà il regista di quattro dei nove episodi della prima stagione. Il cast sarà guidato da Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo(Watchmen), Chris Chalk (Perry Mason), James Remar (Oppenheimer), Madeleine Stowe (Revenge) e Stephen Rider (Daredevil) , mentre Bill Skarsgård riprenderà il ruolo di Pennywise il Clown.

Tra i protagonisti ci saranno anche Alixandra Fuchs (Hatfields & McCoys), Kimberly Guerrero (The English), Dorian Grey (Star Trek: Discovery), Thomas Mitchell (Gangland Undercover), BJ Harrison (Family Law), Peter Outerbridge (Saw VI), Shane Marriott (Fargo), Chad Rook (Billy the Kid), Joshua Odjick (Little Bird), Rudy Mancuso (The Flash) e Morningstar Angeline (Echo).