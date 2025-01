Bill Skarsgård, interprete di Pennywise, anticipa che la serie It: Welcome to Derry, sarà "hardcore"

Nella serie It: Welcome to Derry, progetto prequel della storia raccontata nel romanzo di Stephen King, ritornerà anche Bill Skarsgård nel ruolo di Pennywise.

L'attore, durante una puntata del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, ha ora anticipato che l'entrata in scena del terrificante villain sarà piuttosto spaventosa.

Il ritorno di Pennywise in Welcome to Derry

Bill Skarsgård ha parlato della serie Welcome To Derry ammettendo: "È piuttosto hardcore".

L'attore ha inoltre spiegato che inizialmente non aveva intenzione di interpretare ancora una volta Pennywise dopo i film diretti da Andy Muschietti nel 2017 e nel 2019 tratti da It.

L'attore nel ruolo di Pennywise

Bill ha sottolineato: "Pensavo di aver chiuso con il ruolo, in un certo senso. E inoltre stavo girando Nosferatu, interpretando Orlock e, secondo me, sembrava una situazione simile a: 'Questo conclude i miei ruoli da mostro'". L'attore ha tuttavia cambiato idea: "Credevo di aver chiuso con la parte e volevo fare cose diverse. Ovviamente sono stato un po' definito dal ruolo di Pennywise. Ho pensato: 'Quello ero io a 26 anni'. Non sono più un ragazzo giovane. Ma poi le cose sono cambiate".

Perché Bill è tornato nel mondo di It

Skarsgård ha condiviso il motivo per cui ha cambiato idea: "Barbara e Andy, i Muschietti, stanno realizzando la serie. Li adoro. Sono dei cari amici, persino una famiglia per me. Sono il padrino del figlio di Andy. Li amo e quindi ho pensato: 'Va bene, riportiamolo in scena'".

L'interprete del villain creato da Stephen King ha ammesso: "Ed è stato divertente. Mi è piaciuto, in realtà, più di quanto pensassi. Ci sono delle parti in cui possiamo esplorare dei lati del caro vecchio Pennywise che non abbiamo visto, e quello è divertente. Mi sono ricordato quanto mi piaccia lavorare con Andy e ci divertiamo molto insieme. Penso ci siano degli elementi inediti davvero cool e non vedo l'ora che le persone possano guardare la serie, e spero, apprezzarla".