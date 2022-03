It: una serie prequel, Welcome to Derry, racconterà le origini di Pennywise

Le origini di Pennywise e della maledizione che ha colpito la cittadina del Maine al centro di It saranno raccontate nella serie prequel Welcome to Derry.

Il progetto sarebbe nelle prime fasi di sviluppo e la storia è stata ideata da Andy Muschietti e Jason Fuchs.

La serie si intitola per ora Welcome to Derry e la storia dovrebbe essere ambientata negli anni '60, esplorando le origini della maledizione che ha tormentato la cittadina del Maine per i successivi 27 anni. Negli episodi prequel di It affronterà anche le origini di Pennywise il Clown.

Andy Muschietti, regista di It nel 2017 e del successivo secondo capitolo della storia, sarà sceneggiatore e produttore della serie insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Quanto raccontato sul piccolo schermo condurrà poi agli eventi mostrati nei film di It con star Finn Wolfhard (Stranger Things), Jaeden Martell (Knives Out, Defending Jacob), Sophia Lillis (I Am Not Okay With This), Chosen Jacobs (God Friended Me, Hawaii Five-0), Jeremy Ray Taylor (Big Sky) e Bill Skarsgård nella parte di Pennywise.