Welcome To Derry: annuciati gli showrunner della serie prequel di IT su Pennywise

HBO Max ha annunciato i nomi dei due showrunner che si occuperanno di Welcome To Derry, la serie prequel dei film di IT che racconterà la storia di Pennywise.

HBO Max ha annunciato i nomi degli showrunner di Welcome to Derry, la serie prequel di It: saranno Jason Fuchs e Brad Caleb Kane a occuparsi del progetto destinato alla piattaforma di streaming.

Per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli riguardanti la trama della potenziale serie oltre a quelli emersi insieme alle prime notizie sul progetto.

La serie si intitola per ora Welcome to Derry e la storia dovrebbe essere ambientata negli anni '60 ed esplorerà le origini della maledizione che ha tormentato la cittadina del Maine per i successivi 27 anni. Negli episodi prequel di It si affronteranno anche le origini di Pennywise il Clown.

It: un'inquietante foto del film

Jason Fuchs ha scritto il soggetto del primo episodio della serie basandosi su una storia ideata insieme ad Andy e Barbara Muschietti. In precedenza il filmmaker ha lavorato a film come Wonder Woman, I Still See You e Pan. Caleb Kane, invece, ha scritto per serie come Moonhaven, Tokyo Vice, Warrior, Black Sails e Fringe.

It: Capitolo 2 in 4K e Blu-ray, recensione: quando audio e video sono davvero... da paura!

Andy Muschietti, regista di It nel 2017 e del successivo secondo capitolo della storia, sarà sceneggiatore e produttore della serie insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs.

Quanto raccontato sul piccolo schermo condurrà poi agli eventi mostrati nei film di It con star Finn Wolfhard (Stranger Things), Jaeden Martell (Knives Out, Defending Jacob), Sophia Lillis (I Am Not Okay With This), Chosen Jacobs (God Friended Me, Hawaii Five-0), Jeremy Ray Taylor (Big Sky) e Bill Skarsgård nella parte di Pennywise.