It: Welcome to Derry, il nuovo teaser ci riporta nella città maledetta

La HBO ha diffuso un nuovo teaser di IT: Welcome to Derry, prequel della saga horror. Il trailer integrale sarà online domani.

HBO ha pubblicato il teaser ufficiale di It: Welcome to Derry, la nuova serie prequel ambientata nell'universo creato da Stephen King. Il filmato offre poche ma suggestive immagini, sufficienti però a riaccendere l'attesa dei fan: una donna si ferma davanti a un palloncino rosso, un volto inquietante emerge dall'acqua e scorci familiari dei sotterranei di Derry fanno presagire il ritorno di un'oscura presenza.

Pennywise non appare nel teaser, ma è molto probabile che il trailer completo - in uscita domani - metta in primo piano la nuova incarnazione del celebre clown assassino. Secondo alcune indiscrezioni, il look del personaggio potrebbe subire leggere modifiche rispetto alle precedenti versioni cinematografiche.

La serie prequel di It: trama e cast

Welcome to Derry è sviluppata da Warner Bros. Television e nasce da un'idea di Andy e Barbara Muschietti, già autori dei due adattamenti cinematografici di It, insieme a Jason Fuchs (Wonder Woman). La serie sarà composta da nove episodi, quattro dei quali diretti dallo stesso Andy Muschietti, e arriverà entro fine anno su HBO e in streaming su Max. In Italia sarà distribuita in esclusiva su Sky.

Ambientata prima degli eventi narrati nei due film, Welcome to Derry amplia l'universo di It, esplorando le origini del terrore che da decenni infesta la cittadina del Maine. Il cast include Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård.

Lo stesso Skarsgård, che ha interpretato Pennywise nei due film diretti da Muschietti, aveva inizialmente espresso dubbi sul tornare a vestire i panni del personaggio: "Pensavo di aver chiuso quel capitolo, anche perché stavo girando Nosferatu e sentivo di voler cambiare direzione. Ma Barbara e Andy sono come una famiglia, e alla fine ho accettato di tornare". Il primo trailer completo di It: Welcome to Derry sarà rilasciato domani.