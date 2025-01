Deadpool & Wolverine, l'autore si lamenta: "Marvel ha bloccato il cameo più clamoroso"

L'autore del personaggio Rob Liefeld si è lamentato con lo studio per il modo in cui ha posto il veto sull'apparizione di un personaggio

Deadpool & Wolverine ha offerto numerose sequenze di fan service con un massiccio gruppo di camei dai precedenti film Marvel/Fox. tuttavia, un personaggio in particolare sarebbe dovuto tornare da Deadpool 2, ma non l'ha fatto.

Il creatore di Deadpool Rob Liefeld ha affermato che i Marvel Studios non hanno approvato il ritorno il Cable di Josh Brolin in Deadpool & Wolverine. "Non avrebbero dovuto bloccarlo per Deadpool & Wolverine. Una mossa che gli si ritorcerà contro", ha scritto su X.

Il post si riferiva alla storia di Instagram di Brolin, che lasciava intendere che quest'ultimo sarebbe stato coinvolto in un prossimo progetto del DC Universe di James Gunn.

Deadpool 2: Josh Brolin in un momento del film

I fan della Marvel erano rimasti soddisfatti dell'interpretazione di Brolin in Deadpool 2, in quanto era la copia sputata del Cable dei fumetti. Era in cima alla lista dei camei attesi quando è stato confermato Deadpool & Wolverine, ma è stato rapidamente messo da parte per dare spazio ad altri favoriti della Fox Marvel.

Deadpool 2: Ryan Reynolds e Josh Brolin si insultano a vicenda in un divertente video

Cable tornerà nel futuro del Marvel Cinematic Universe?

Inizialmente, Brolin avrebbe dovuto interpretare Cable in altri tre film, secondo il suo contratto con l'attore che aveva confermato che la 20th Century Fox avesse piani a lungo termine per il personaggio, il cui debutto in Deadpool 2 è stato solo l'inizio.

Tuttavia, Brolin ha successivamente dichiarato di aver contattato la Disney dopo l'acquisizione della 20th Century Fox nel 2019; già allora aveva lasciato intendere che i piani per Cable nel MCU fossero stati accantonati: "Non so cosa succederà. In realtà, li ho chiamati per chiedergli cosa sarebbe successo con Cable. Seriamente, al 100%. Stanno provando a capirlo. È un mondo grande ora, è appena diventato molto, molto più grande. Quindi chi lo sa".