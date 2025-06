Whalefall, iniziate le riprese del nuovo film con Josh Brolin: ecco la prima foto dal set

È iniziata a Los Angeles la produzione del prossimo lungometraggio con protagonista la star di Avengers: Endgame e Non è un paese per vecchi.

È iniziata a Los Angeles la produzione di Whalefall, il nuovo film con protagonista Josh Brolin e tratto dal libro omonimo di Daniel Kraus. Brolin vi recita nei panni di Mitt Gardiner, il protagonista.

Dal set, è stata pubblicata online la prima foto che ritrae anche Josh Brolin in primo piano impegnato in una pausa dalle riprese. Nel frattempo, nella sua newsletter, Kraus ha mostrato entusiasmo per il progetto.

La dichiarazione di Daniel Kraus sul progetto con Josh Brolin

"Quasi tutti i miei libri sono stati opzionati a un certo punto, ma pochissimi arrivano a essere girati, e non avrei necessariamente scommesso che proprio il libro ambientato per lo più dentro una balena sarebbe stato quello a farcela, e ad attirare così tanto talento" ha scritto Kraus "Non solo Brolin, ma anche Austin Abrams (che interpreta Jay), che ho avuto modo di conoscere come una brava persona e super-super-super serio riguardo a questo ruolo".

Brian Duffield è alla regia di questo nuovo survivor-thriller, con tanto di sceneggiatura scritta proprio da Daniel Kraus.

La trama di Whalefall con Josh Brolin

Il nuovo lungometraggio diretto da Brian Duffield racconta la storia di un subacqueo, che mentre si trova alla ricerca dei resti del padre defunto, viene improvvisamente inghiottito da un capodoglio lungo 80 piedi e dal peso di 60 tonnellate.

Da quel momento, avrà soltanto 60 minuti di tempo per cercare di fuggire dall'interno del capodoglio prima di finire l'ossigeno. Oltre a Josh Brolin e Austin Abrams, il cast di Whalefall include anche Elisabeth Shue, Jane Levy, John Ortiz ed Emily Rudd.

Il film con Josh Brolin, prodotto da Imagine Entertainment e 20th Century Studios, viene descritto come un 'The Martian che incontra 127 ore'.