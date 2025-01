Josh Brolin critica le nomination agli Oscar 2025: "L'assenza di Denis Villeneuve non ha senso"

Josh Brolin non ha particolarmente approvato le nomination agli Oscar 2025 in cui è assente Denis Villeneuve tra i potenziali vincitori nella categoria Miglior Regista.

L'attore ha infatti deciso di affidare alle sue storie su Instagram la reazione al mancato riconoscimento del lavoro compiuto dal filmmaker canadese.

La critica di Brolin agli Oscar 2025

In Dune - Parte Due l'attore Josh Brolin ha la parte di Gunery Halleck e oggi ha voluto ribadire che "non ha alcun senso" che non abbia ottenuto la nomination come Migliore Regista, nonostante il film sia in corsa per cinque potenziali statuette, tra cui quella nell'ambita categoria Miglior Film.

Brolin nel film di Villeneuve

La star ha dichiarato: "Apparentemente smetterò di recitare perché Denis Villeneuve non è stato nominato, e le cose funzionano semplicemente in questo modo. Per me non ha alcun senso".

Brolin ha aggiunto: "Si tratta di un film fantastico. Penso sia persino migliore del primo. Ma le persone che sono state nominate lo meritano sicuramente e sono felice di farne parte".

Oscar 2025: tutte le nomination, niente da fare per l'italiano Vermiglio

Josh ha voluto fare i propri complimenti ai membri del team di Dune che hanno ottenuto una nomination nelle categorie Miglior Fotografia, Miglior Production Design, Migliori Effetti Visivi e Miglior Sonoro.

Quando saranno svelati i vincitori degli Oscar

Secondo gli esperti è molto improbabile che il secondo capitolo dell'epica saga con star Timothée Chalamet e Zendaya conquisti l'Oscar come Miglior Film, dovendo fare i conti con avversari che comprendono Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, il favorito Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance e Wicked.

Per scoprire chi conquistare i premi assegnati dai membri dell'Academy nell'edizione 97 degli Oscar bisognerà attendere il 2 marzo, giorno della cerimonia condotta da Conan O'Brien che verrà trasmessa dal vivo in tutto il mondo.