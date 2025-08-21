Watson stasera su Canale 5: trama e cast delle puntate del 21 agosto

Torna stasera su Canale 5, Watson. Morris Chestnut interpreta il dottor John Watson, che tra casi medici e misteri investigativi dimostra il suo acume brillante e determinato.

Stasera su Canale 5, in prima serata, alle 21:35, va in onda un nuovo triplo appuntamento con Watson, la serie televisiva statunitense che propone una rilettura moderna di John Watson, il celebre compagno di Sherlock Holmes. Ambientata sei mesi dopo la presunta morte di Holmes, la trama segue il dottor Watson mentre, tra casi complessi e misteri medici, mette alla prova il suo acume investigativo. La serie è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Watson: trama della serie e dei tre episodi del 21 agosto

Dopo la tragica morte del suo socio e amico Sherlock Holmes alle Cascate di Reichenbach, nello scontro con James Moriarty, il Dr. John Watson si risveglia in ospedale con una grave commozione cerebrale. Scopre così che Sherlock gli ha lasciato i fondi necessari per avviare una clinica dedicata ai pazienti affetti da malattie rare.

Watson torna quindi a esercitare la professione medica a Pittsburgh, sotto la supervisione della sua ex moglie Mary Morstan, ora direttrice sanitaria della clinica. Al suo fianco lavorano la neurologa Ingrid Derian, gli infettivologi e fratelli gemelli Stephens e Adam Croft, l'immunologa e reumatologa Sasha Lubbock e Shinwell Johnson, ex criminale riabilitato grazie a Sherlock.

Il cast di Watson.

Insieme affronteranno i più strani e complessi misteri della medicina, agendo più come investigatori che come medici, in memoria di Sherlock. Nel frattempo, John dovrà fare i conti con il proprio passato e i propri demoni, così come ciascun membro del team. La nostra recensione di Watson.

Episodio 4: Paziente punto interrogativo

Il team del dottor Watson indaga su un caso di sindrome di Cowden collegato al cadavere che Sasha aveva utilizzato durante gli anni di medicina. L'indagine li conduce in una comunità Amish, dove Watson si ritrova a rivivere i ricordi del suo fidanzamento con Mary, arrivando infine ad accettare la fine del loro matrimonio. Nel frattempo, Shinwell compie una mossa decisiva contro Moriarty seguendo uno dei suoi agenti, sorpreso mentre spinge un bambino malato su una sedia a rotelle.

Episodio 5: L'uomo con il torace luminoso

Il dottor John Watson rischia la carriera eseguendo un intervento chirurgico sperimentale non approvato su Taryn, una paziente gravemente malata di anemia falciforme, con l'aiuto di Hobie. Il suo team scopre l'operazione e deve decidere se denunciarlo, mentre Ingrid documenta segretamente l'evento per riuscire a far partecipare sua sorella a una sperimentazione medica.

Watson.

Episodio 6: Il caso della camgirl

Disperato, Stephens chiede l'aiuto di Watson quando la sua amica virtuale, una camgirl nota come "Porsche" (il cui vero nome è Kathryn), sviene durante una videochiamata. Questo episodio trascina il team di Watson in una corsa contro il tempo per rintracciarla. Nel frattempo, l'episodio approfondisce il rapporto tra Sasha e Ingrid, mostrando una tensione iniziale che lentamente evolve in amicizia, mentre Watson continua a lottare con il senso di colpa per la morte di Sherlock.

Cast: personaggi e interpreti della prima stagione

Morris Chestnut - Dr. John Watson

Eve Harlow - Ingrid Derian

Peter Mark Kendall - Adam/Stephens Croft

Inga Schlingmann - Sasha Lubbock

Ritchie Coster - Shinwell Johnson

Rochelle Aytes - Mary Morstan

Randall Park - Prof. James Moriarty

Kacey Rohl - Hannah Burke

Nel video caricato su Mediaset Infinity la terza puntata di Watson