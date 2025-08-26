Watson stasera su Canale 5: trama e cast delle puntate del 26 agosto: Shinwell riceve un nuovo ordine

Torna stasera su Canale 5, Watson. Morris Chestnut interpreta il dottor John Watson, che tra casi medici e misteri investigativi dimostra il suo acume brillante e determinato.

Stasera, martedì 26 agosto, su Canale 5, in prima serata, alle 21:35, va in onda un nuovo triplo appuntamento con Watson, la serie televisiva statunitense che propone una rilettura moderna di John Watson, il celebre compagno di Sherlock Holmes. Ambientata sei mesi dopo la presunta morte di Holmes, la trama segue il dottor Watson mentre, tra casi complessi e misteri medici, mette alla prova il suo acume investigativo. La serie è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Watson: trama della serie e dei tre episodi del 26 agosto

Dopo la tragica morte del suo socio e amico Sherlock Holmes alle Cascate di Reichenbach, nello scontro con James Moriarty, il Dr. John Watson si risveglia in ospedale con una grave commozione cerebrale. Scopre così che Sherlock gli ha lasciato i fondi necessari per avviare una clinica dedicata ai pazienti affetti da malattie rare.

Watson torna quindi a esercitare la professione medica a Pittsburgh, sotto la supervisione della sua ex moglie Mary Morstan, ora direttrice sanitaria della clinica. Al suo fianco lavorano la neurologa Ingrid Derian, gli infettivologi e fratelli gemelli Stephens e Adam Croft, l'immunologa e reumatologa Sasha Lubbock e Shinwell Johnson, ex criminale riabilitato grazie a Sherlock. La nostra recensione di Watson.

Watson e Ginny Roberts

Episodio 7 - I segni dei denti

La bibliotecaria Ginny Roberts (Caitlin Stasey) si presenta alla clinica Holmes affetta da una condizione che le fa "azzerare" la memoria ogni tre minuti. Watson si trova in difficoltà nel comprendere il problema di Ginny, soprattutto per la sua continua insistenza sul fatto che qualcosa la stia "mangiando" dall'interno.

Nel frattempo, Shinwell riceve nuovi ordini: deve nuovamente sostituire le pillole di Watson. Questo porta il medico a sentire nella sua testa la voce di Sherlock Holmes (Matt Berry). Resosi conto che qualcuno sta manomettendo i suoi farmaci, Watson chiede a Stephens di analizzarli e gli confida di sospettare che il responsabile sia Shinwell.

Episodio 8 - Una variante di significato incerto

Irene Adler(Whoopie Van Raam) si rivolge alla clinica Holmes per curare suo figlio Angus (Sebastian Billingsley-Rodriguez), sostenendo che sia il figlio biologico di Sherlock. Watson decide di dividere il team in due gruppi: Sasha e Adam hanno il compito di diagnosticare le condizioni di Angus, mentre Stephens e Ingrid devono stabilire se Irene stia cercando di ingannarli.

Watson e Angus

Nonostante i continui avvertimenti del diffidente Shinwell, Watson inizia a legare con Angus, colpito dalla sua intelligenza e dalla sua capacità di osservazione, tratti che ricordano molto quelli di Sherlock. Inizia così a sospettare che il ragazzo possa soffrire di un difetto genetico ereditario tipico degli uomini della famiglia Holmes. Per avere una conferma, incarica Shinwell di incontrare il fratello di Sherlock, Mycroft (Vincent Gale), al Diogenes Club e recuperare l'unico campione conosciuto del DNA di Sherlock.

Episodio 9 - Storia familiare

Nel 2010, la giovane Ingrid (Amanda Arcuri) accompagna il padre Ivo (Andy Bean) in ospedale dopo che Gigi (Beatrice Schneider) è stata ricoverata a causa di una grave lesione spinale provocata da una caduta. Per evitare che perda l'uso delle gambe è necessario un intervento ma il chirurgo, temendo una causa per negligenza, si rifiuta di autorizzarlo.

Un infermiere (Kevin Vidal) mette Ingrid in contatto con Mary, allora medico specializzando, e quando la ragazza le rivela che la lesione di Gigi è stata causata dai maltrattamenti dell'alcolizzato Ivo, Mary decide di organizzare l'operazione senza autorizzazione. Tuttavia, quando il suo superiore (Martin Cummins) la affronta, è costretta a fare marcia indietro e a cancellare la procedura. Di conseguenza, Gigi rimane permanentemente disabile. Nel 2025, Ingrid è costretta a far ricoverare Gigi alla UHOP dopo complicazioni legate al trattamento spinale.

Cast: personaggi e interpreti della prima stagione

Morris Chestnut - Dr. John Watson

Eve Harlow - Ingrid Derian

Peter Mark Kendall - Adam/Stephens Croft

Inga Schlingmann - Sasha Lubbock

Ritchie Coster - Shinwell Johnson

Rochelle Aytes - Mary Morstan

Randall Park - Prof. James Moriarty

Kacey Rohl - Hannah Burke

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo delle puntate di stasera