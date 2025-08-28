Watson stasera su Canale 5: trama e cast delle puntate del 28 agosto, finale di stagione

Torna stasera su Canale 5, Watson: Morris Chestnut interpreta il dottor John Watson, che tra casi medici e misteri investigativi dimostra il suo acume brillante e determinato

Stasera, giovedì 28 agosto, su Canale 5, in prima serata, alle 21:35, termina con quattro episodi la prima stagione di Watson, la serie televisiva statunitense che propone una rilettura moderna di John Watson, il celebre compagno di Sherlock Holmes è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Watson: trama della serie e dei quattro episodi del 28 agosto

La storia prende il via sei mesi dopo la presunta morte di Sherlock Holmes alle Cascate di Reichenbach, durante il drammatico confronto con James Moriarty. Il dottor Watson si risveglia in ospedale con una grave commozione cerebrale e scopre di aver ricevuto da Sherlock i fondi necessari per aprire una clinica dedicata ai pazienti affetti da malattie rare.

Episodio 10 - La rivelazione del giorno nero

Il dottor Watson cura Cameron Phipps, un paziente facoltoso affetto da una rara forma di sindrome della mano aliena, una condizione in cui la sua mano sinistra agisce in modo indipendente. Quando il fratello di Cameron viene trovato morto dopo essere stato spinto davanti a un autobus, la polizia sospetta di lui, ma Cameron sostiene che sia stata la sua mano a commettere l'atto. L'indagine di Watson rivela che "l'incidente" era in realtà un omicidio pianificato.

Watson.

Watson affronta traumi del suo passato militare quando la moglie di un vecchio soldato chiede il suo aiuto per il marito, che sta attraversando una crisi psicotica e manifesta comportamenti violenti. Il caso riguarda un episodio traumatico in Afghanistan, durante il quale l'amico di Watson, Dean Kett, ha perso una gamba ed è ora tormentato da deliri violenti. Nel frattempo, James Moriarty costringe Shinwell a svolgere per lui un'ultima missione, a malincuore.

Episodio 12 - Il lavoro di una vita - I parte

Quando alcuni membri del team del dottor Watson si ammalano dopo essere diventati bersagli di un sinistro complotto, scatta una situazione di emergenza in cui tutti devono unirsi per salvarli prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Watson annuncia un ambizioso nuovo progetto a cui sta lavorando.

Episodio 13 - Il lavoro di una vita - II parte

Il team di Watson si trova di fronte a una situazione critica: due membri, Adam e Stephens, sono gravemente malati a causa di un virus creato da Moriarty, ma dispongono di una sola dose di antidoto. Dopo una decisione casuale, Adam riceve il trattamento e si riprende, mentre il destino di Stephens rimane incerto. Nel frattempo, Shinwell, anch'egli colpito dal virus, arriva in condizioni critiche.

Cast: personaggi e interpreti della prima stagione

Morris Chestnut - Dr. John Watson

Eve Harlow - Ingrid Derian

Peter Mark Kendall - Adam/Stephens Croft

Inga Schlingmann - Sasha Lubbock

Ritchie Coster - Shinwell Johnson

Rochelle Aytes - Mary Morstan

Randall Park - Prof. James Moriarty

Kacey Rohl - Hannah Burke

